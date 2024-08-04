Американские пловцы выиграли эстафету с мировым рекордом
Спортсмены из США первенствовали в смешанной эстафете 4×100 метров комплексом.
Спортсмены из США первенствовали в смешанной эстафете 4×100 метров комплексом.
На Олимпийских играх в Париже завершилась смешанная комбинированная эстафета 4×100 метров. Ее победителями стали американские пловцы, показавшие результат 3.37,43. Американцы на 0,15 секунды улучшили результат сборной Великобритании, установленный в Токио-2020.
Серебряную медаль завоевали представители Китая с результатом 3.37,55. Бронзовая награда — у сборной Австралии (3.38,76).
Сборная Франция вместе с четырехкратным чемпионом Игр в Париже Леоном Маршаном пришла к финишу лишь четвертой.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.
Париж, Франция. Плавание. Смешанная эстафета 4×100 метров комплексом