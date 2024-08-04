Американские пловцы выиграли эстафету с мировым рекордом

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На Олимпийских играх в Париже завершилась смешанная комбинированная эстафета 4×100 метров. Ее победителями стали американские пловцы, показавшие результат 3.37,43. Американцы на 0,15 секунды улучшили результат сборной Великобритании, установленный в Токио-2020.

Серебряную медаль завоевали представители Китая с результатом 3.37,55. Бронзовая награда — у сборной Австралии (3.38,76).

Сборная Франция вместе с четырехкратным чемпионом Игр в Париже Леоном Маршаном пришла к финишу лишь четвертой.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Париж, Франция. Плавание. Смешанная эстафета 4×100 метров комплексом