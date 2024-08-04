Лафон заработала первое золото для Доминики на Олимпиадах

Легкоатлетка из Доминики Теа Лафон, выступающая в тройном прыжке, выиграла золото на Олимпийских играх в Париже с результатом 15,02 метров.

Второе место заняла представительница Ямайки Шаника Рикеттс (14,87), тройку лидеров замкнула американка Жасмин Мур (14,67).

Это первая медаль — и сразу золотая — в истории выступлении спортсменов из Доминики на Олимпийских играх.

Мировая рекордсменка в тройном прыжке (15.74 метров) Юлимар Рохас из Венесуэлы не принимала участие в Играх в Париже из-за травмы.

Париж, Франция. Легкая атлетика. Тройной прыжок. Женщины.