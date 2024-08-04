«Серебро с золотым блеском». Векич — о поражении в финале Олимпиады в Париже

«Это серебро с золотым блеском. Давайте отпразднуем эту медаль. Буду спать с ней полгода, не больше, потому что мы начнём новый год с новыми целями. Очень горда и счастлива, что выиграла медаль для Хорватии, я исполнила мечту всей своей жизни. День, когда выиграла полуфинал, был одним из самых счастливых в моей жизни. Сейчас я немного разочарована, потому что хотела выиграть золото, но Чжэн была лучше. Не могу забыть или презирать то, что сделала за эти недели», — сказала Векич на пресс-конференции.