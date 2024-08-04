«Серебро с золотым блеском». Векич — о поражении в финале Олимпиады в Париже

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
16
12
9
2США
14
24
23
3Франция
12
14
15
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Маркус Рот
Лео Нойгебауэр
Линдон Виктор
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
США
Китай
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Жульен Альфред
Шакари Ричардсон
Мелисса Джефферсон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Пэйдж Мэдден
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэйт Дугласс
Кайли Маккеон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Нидерланды
США
Великобритания
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Джош Лиендо
Илья Харун
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Тея Лэфонд
Шайника Рикеттс
Жасмин Мур
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Украина
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Ранджиндра Кэмпбелл
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Рис Макклинаган
Нариман Курбанов
Стивен Недорошик
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Лоренцо Музетти
Феликс Оже-Альяссим
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Джейд Кэйри
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Финал
Чен Цинь Чен / Джия И Фан
Лю Шен Шу / Тин Нин
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Бразилия
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артем Долгопят
Джейк Джерман
Результаты
Стрельба
Скит. Мужчины. Финал
Винсент Хэнкок
Коннер Линн Принс
Ли Мен Юань
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины. 1/2 финала
09:30скороАн СеюнГрегория Мариска Тунджунг
Бадминтон. Женщины. 1/2 финала
09:30скороКаролина МаринХе Бинь Джао
Стрельба. Мужчины
10:00скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороИталияТурция
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:00скороШвецияЯпония
Гольф. Мужчины
10:00скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
Стрельба. Женщины
10:30скороСкит. Женщины. Квалификация. День 2
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороИндияВеликобритания
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное первенство. Микст. Гран При. Финал
Баскетбол. Женщины. Группа C
12:00скороЯпонияБельгия
Бокс. Женщины
12:00скороЖенщины. до 57 кг. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
12:00скороЕгипетАргентина
Бокс. Женщины
12:16скороЖенщины. до 57 кг. 1/4 финала
Бокс. Женщины. 1/4 финала
12:32скороЛи ЦяньЛовлина Боргохайн
Бокс. Женщины. 1/4 финала
12:48скороКейтлин ПаркерХадиджа Марди
Теннис. Женщины. Финал
13:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниМирра Андреева / Диана Шнайдер
Теннис. Женщины. Матч за 3-е место
13:00скороКаролина Мухова / Линда НосковаКристина Букша / Сара Соррибес-Тормо
Теннис. Мужчины. Финал
13:00скороНовак ДжоковичКарлос Алькарас
00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Серебро с золотым блеском». Векич — о поражении в финале Олимпиады в Париже

21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала поражение в финале одиночного разряда на Олимпиаде в Париже и свою серебряную медаль.

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«Серебро с золотым блеском». Векич — о поражении в финале Олимпиады в Париже | Источник: Getty Images

«Это серебро с золотым блеском. Давайте отпразднуем эту медаль. Буду спать с ней полгода, не больше, потому что мы начнём новый год с новыми целями. Очень горда и счастлива, что выиграла медаль для Хорватии, я исполнила мечту всей своей жизни. День, когда выиграла полуфинал, был одним из самых счастливых в моей жизни. Сейчас я немного разочарована, потому что хотела выиграть золото, но Чжэн была лучше. Не могу забыть или презирать то, что сделала за эти недели», — сказала Векич на пресс-конференции.

Напомним, Донна Векич в финале проиграла седьмой ракетке мира китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 3:6.

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