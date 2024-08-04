Сборная США выиграла пять золотых наград за день. Но в медальном зачёте она вторая

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Восьмой день Олимпиады в Париже стал одним из самых медалеёмких. В субботу, 3 августа спортсмены разыграли сразу 29 комплектов наград. Львиная доля досталась лидерам зачёта, но были и неожиданные прорывы.

Стоит отметить первые в истории золотые медали Игр для Сент-Люсии и Доминики — обе они были добыты на легкоатлетическом стадионе. В виндсёрфинге золото забрал Израиль, а в спортивной гимнастике — Филиппины. Это хоть и не исторические прорывы, но тоже редкость.

У России медалей в восьмой день Игр не было. Велогонщик Глеб Сырица был не готов бороться за высокие места, а больше на старт никто и не выходил.

Зато можно порадоваться за белоруса Евгения Золотого — у него серебро в гребле. Жаль, что не вышло полностью соответствовать своей фамилии.

А теперь к лидерам. На первом месте осталась сборная Китая (16 — 12 — 9). Китайцы забрали золото в настольном теннисе, бадминтоне и неожиданно в большом теннисе — Чжэнь Циньвэнь преподнесла настоящую сенсацию.

В какой-то момент Франция и Австралия оттёрли американцев на четвёртое место, но сборная США всё-таки вернула себе вторую строчку. Звёздно-полосатые хорошо накатили в своих любимых плавании (два золота) и лёгкой атлетика (три золота, хотя могло бы быть и больше). При этом нельзя не отметить пловчиху Кэти Ледеки, одержавшую девятую победу в карьере и повторившую рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной.

В медальном зачёте у сборной США 61 медаль (14 — 24 — 23). Конечно, у Франции (12 — 14 — 15), Австралии (12 — 8 — 7) и Великобритании (10 — 10 — 13) есть ещё теоретический шанс подняться на второе место. Но, кажется, лидеры будут такими же, как и всегда. За первое место сразятся Китай и США.