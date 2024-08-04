У России наконец-то будет золото? Что посмотреть в девятый день Олимпиады-2024?

Сегодня, 4 августа, в Париже пройдёт девятый соревновательный день. Будет разыграно 20 комплектов наград. Россияне тоже будут бороться за медали Игр.

Напоминаем, что посмотреть Олимпиаду можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Мирра и Диана, мы с вами!

4 августа не раньше 16:30 мск начнётся главный финал этой Олимпиады для России. В решающем матче парного разряда у теннисисток выступят Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Девчонки безумно скучают по России, по запаху дома. А мы уверены, что за них будут болеть не только в родных Красноярске и Жигулёвске, а в каждом уголке нашей страны. На Сахалине, в Калининграде, Мурманске, Владикавказе… и так до бесконечности!

Мирре и Диане предстоит биться против сильнейшей парниц из Италии — Сары Эррани и Ясмин Паолини.

У Андреевой личные счёты с Паолини. Именно она выбила россиянку в полуфинале «Ролан Гаррос» два месяца назад. Но спустя время, уже на Олимпиаде, совсем другая ситуация. Они опять будут биться на корте Филиппа Шатрье. Только теперь за золото Игр. Вот это поворот судьбы.

Последний заезд наших в велогонках

Сегодня в велоспорте пройдёт шоссейная групповая гонка у женщин.

Под № 61 старт возьмёт Тамара Дронова, а 62-й в гонку отправится Алёна Иванченко. Алёна дебютирует на ОИ. У неё, как и у Тамары, реальных шансов на медаль нет. Но верим в чудо! Начало в 15:00 мск.

Джокович и его незакрытый гештальт

И вновь о теннисе. Россия следит за женским парным разрядом, а вот в Сербии все затаились в ожидании мужского финала.

Новак Джокович против Карлоса Алькараса.

У легендарного сербского теннисиста ещё нет личного золота Олимпийских игр. К четвёртой Олимпиаде Ноле подошёл со скромной бронзой Пекина-2008.

Но первого золота хочет и молодой Карлитос. Он уже обыгрывал ветерана на корте Филиппа Шатрье в финале «Ролан Гаррос» — 2024. Такое сложно забыть, а повторить ой как хочется! Эта встреча пройдёт не раньше 15:00.

Золотой шанс Магучих

На полную катушку разгоняется легкая атлетика.

В прыжковом секторе определится судьба золотых наград у женщин в высоте. И если всё пойдёт по плану, то украинка Ярослава Магучих должна стать олимпийской чемпионкой. В этом сезоне ей нет равных. Тем более что она недавно обновила мировой рекорд. Возможно, в Париже Ярослава вновь попробует переписать и историю, и собственное достижение.

Обратим внимание и на Елену Куличенко. Экс-россиянка защищает цвета Кипра. В финале, чтобы попасть на пьедестал, ей придётся постараться. Но эта улыбчивая девушка может вполне стать тёмной лошадкой соревнований.

Сегодня же пройдёт один из самых ожидаемых забегов четырёхлетия, гвоздь программы — финал мужской стометровки. Начало в 22:50.

Шансов на свержение давнего мирового рекорда Усэйна Болта, конечно, нет. Но шоу будет. В финале атлеты зарубятся не на жизнь, а на смерть. Выделим Ноа Лайлза (США), Летсиля Тебого (Ботсвана) и Кишейна Томпсона (Ямайка).

Нельзя сбрасывать со счетов и олимпийского чемпиона Токио итальянца Ламонта Марселя Джейкобса. Но возможны и сюрпризы. Женский спринтерский забег ведь все смотрели? А до него вы что-то вообще знали о Сент-Люсии?

Байлз в погоне за очередным золотом

Ещё одну возможность победить получит Симона Байлз. Американская гимнастка выступит в финале соревнований на брусьях. Начало в 16:40.

А ещё волейболе в 10:00 начнётся игра между волейболистками из Турции и Италии. Вечером, в 22:00, сыграют Бразилия и Польша. Уже после этой встречи станут известны все пары раунда плей-офф.