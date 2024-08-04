Волейболистки сборной Италии обыграли Турцию в матче за первое место в группе С на ОИ

В последнем матче группы C сборная Италии обыграла национальную команду Турции со счётом 3:0 (25:14, 25:16, 25:21) и вышла в плей-офф с первого места. Турчанки разместились на второй строчке и также пробились в четвертьфинал Олимпиады.