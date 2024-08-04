Гандболисты сборной Швеции победили Японию и вышли в плей-офф Олимпиады
Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят заключительные матчи группового этапа мужского гандбольного турнира.
Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят заключительные матчи группового этапа мужского гандбольного турнира.
В группе А сборная Швеции обыграла команду Японии со счётом 40:27 (16:9).
Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. Финал мужского гандбольного турнира состоится в последний день олимпийской программы 11 августа.