В МОК прокомментировали гендерные тесты боксерш в IBA

Источник: Соцсети

Ранее МОК одобрил участие Хелиф и Линь Юйтин в женском турнире Игр, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года они не смогли пройти гендерный тест, проведенный IBA и показавший наличие в их организмах XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона.

«Главное — эти тесты не были легитимными. Письмо от IBA действительно было, могу подтвердить, но процесс тестов не был легитимным. Интимные детали атлетов обсуждать не буду, это позорно — выпускать в информационное поле такие вещи. Даже тот способ, которым этот материал был доведен до сведения, противоречит любой этике. Правозащитные организации подтвердят, что это нарушение прав этих женщин. Я видел информацию, что одна из этих спортсменок победила россиянку, но, в любом случае, мы не знаем, почему эти тесты были проведены, и не будем реагировать на это письмо», — сказал Адамс на брифинге МОК.

«Во всем процессе масса нарушений, начиная с самой концепции, как эти тесты были взяты, и заканчивая, как информацию о них распространили на публике. Нарушений так много, что невозможно воспринимать это. Это не значит, что в будущем не будет каких-то процессов, мы сейчас это не обсуждаем. Но процедура этих тестов и степень доверия к нынешнему IBA не дают нам возможности доверять этим тестам или методу, которым они были проведены», — добавил функционер.

На вопрос о том, встанет ли Спортивный арбитражный суд (CAS) на сторону МОК в случае апелляций, Адамс ответил: «Я не юрист и не знаю, как работает CAS, но уверен, что он последует прецедентам, которые уже были».

Также Адамс отреагировал на активное обсуждение скандала с двумя боксершами в соцсетях.

«Люди начинают изучать реальные журналистские материалы на эту тему, в соцсетях часто выступают с позиции “белое” или “черное”, но сейчас, как мы видим, при наличии качественной информации споры в соцсетях стали намного более сбалансированными», — считает Адамс.