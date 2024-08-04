На Олимпиаде-2024 могут отменить соревнования по плаванию на открытой воде в Сене

«Мы ждём решения, будут ли завтра соревнования эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. По нашему мнению, соревнования по плаванию на открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — написал Калинин в социальных сетях.