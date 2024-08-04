Казахстанец выдал бой-триллер и будет драться за золото Олимпиады
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай провел полуфинальный бой на Олимпийских играх в Париже, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай провел полуфинальный бой на Олимпийских играх в Париже, сообщают Vesti.kz.
В поединке за выход в финал он встретился с Кристианом Хавьер Пиналесом (Доминиканская Республика). Бой получился упорным и завершился раздельным решением судей со счетом 3:2 в пользу Нурбека.
Таким образом, Оралбай пробился в финал и обеспечил себе, как минимум серебро Олимпиады.
Ранее Казахстан потерял шестерых боксеров на олимпийском турнире. По очереди в Париже выбыли Сакен Бибосынов (до 51 кг) Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), капитан сборной Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).