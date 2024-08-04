Казахстанец выдал бой-триллер и будет драться за золото Олимпиады

Источник: КФБ

В поединке за выход в финал он встретился с Кристианом Хавьер Пиналесом (Доминиканская Республика). Бой получился упорным и завершился раздельным решением судей со счетом 3:2 в пользу Нурбека.

Таким образом, Оралбай пробился в финал и обеспечил себе, как минимум серебро Олимпиады.