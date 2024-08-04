Веснина: Никакого предвзятого отношения к россиянам на Олимпиаде я не увидела. К нам подходили все

«Никакого предвзятого отношения к спортсменам из России я не увидела. Периодически даже люди подбегали и просили обменяться значками. И когда мы говорили, что сейчас их у нас нет, они спрашивали, из какой мы страны. Мы отвечали: “Из России”. И ответная реакция была дружелюбной.



Они говорили: “Как жаль! Мы с удовольствием обменялись бы с вами значками”. Это были спортсмены из Нидерландов, Китая, США — все подходили! Потому что Олимпиада — праздник спорта. Люди приезжают туда, в первую очередь, для того, чтобы показать все, на что они способны, и получить удовольствие от атмосферы. Это огромное событие в жизни каждого спортсмена и любого человека, который посетил ОИ», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.