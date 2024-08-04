А правда, что нашим каноистам не дали привезти лодки на Олимпиаду?

Первые гонки каноистов на Олимпиаде в Париже — уже 6 августа, на старт у нас выйдут наши Алексей Коровашков и Захар Петров. Еще до отъезда на Игры старший тренер Владимир Логинов удивил: оказывается, грести ребятам предстоит не на своей лодке:

«Обычно мы всегда возим свои лодки и выступаем на них. А сейчас в Париже придется приспосабливаться. Будем договариваться с производителями лодок, чтобы они нам предоставили инвентарь уже на месте».

Уточнения не последовало, и многие восприняли это как запрет для наших спортсменов на провоз лодки.

Так что, и правда не разрешили? Выступать на главном старте четырехлетия на новом незнакомом инвентаре — это как? И кто выдаст российским каноистам лодки во Франции?

За объяснениями мы обратились к генеральному секретарю федерации Елене Исхаковой. Она прилетела в Париж накануне. И выяснилось, что запрета от МОК или оргкомитета нет.

«Мы не планировали везти лодки в Париж из России». Стоп, а почему?

— Мы даже не планировали везти в Париж лодки из России. Это слишком сложно оформить, а разницы особой нет. Поэтому мы в федерации просто заказали в Европе такой же комплект лодок. Они были заказаны еще для отборочных соревнований в Венгрии, ребята брали на них лицензии.

Это точно такие же модели, на каких они гребли и дома. Там одна матрица, один размер, все одинаковое. Для каноэ это не проблема. Да, наверное, родная лодка все равно лучше, но разница не критична.

Исключение получилось только с мужской двойкой, она в Париже будет грести на полностью новой лодке. Потому что пара Коровашков/Штыль гребла с разных сторон, а Коровашков/Петров — с одной (Иван Штыль не допущен в Париж комиссией МОК — Спортс). Они выбрали лодку другого производителя, потому что она ровнее идет, когда гребешь с одной стороны.

Мы заказали такую лодку, попробуют они ее уже в Париже. В принципе, чтобы адаптироваться и подстроить в лодке все под себя, достаточно одной тренировки. Они все внутри примерно одинаковые.

После Олимпийских игр новые лодки остаются в Европе. Нам их привезли венгры, планируем, что из Парижа они отправятся обратно в Венгрию на хранение. Если мы будем выезжать на международные соревнования, доставлять их оттуда будет гораздо проще, чем везти лодки из России. Спортсмены приедут на старт — и лодка к ним из Венгрии приедет тоже.

Со временем, конечно, переправим новые лодки в Россию. Но пока спешки с этим нет.

А что с веслами?

— Весла — это более личная штука, чем лодка. Они подбираются под каждого спортсмена индивидуально: размер, намотка и так далее. Их мы в Париж привезли, свои.

А тренеры приехали?

— Мы не лыжные гонки, где нужны сервис-бригада и большое количество персонала. В целом, у нас бывает, что спортсмен приезжает на старт вообще один. В Париж приехали я, как представитель и переводчик, и один тренер. Она же может сделать массаж.

Конечно, хорошо, когда на главном старте рядом личный наставник. Но тренер, который работает с ребятами, изначально не подписывал документов и не планировал выезд. А потом уже было поздно.

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Соревнования каноистов начнутся 6 августа — на старт выйдет двойка Коровашков/Петров. Олеся Ромасенко в одиночке начинает 8 августа.