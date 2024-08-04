Любовный триллер на Олимпиаде. Чешская пара поцеловалась после золотых медалей, хотя недавно объявила о расставании

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
18
14
9
2США
14
25
24
3Франция
12
14
16
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Цзоу Цзинюань
Элефтериос Петруниас
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ким Вуджин
Брэди Эллисон
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Вусеок
Флориан Унрух
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Трулс Морегард
Фан Жендонг
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Хьюго Кальдерано
Феликс Лебрен
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Каролина Мухова / Линда Носкова
Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо
Результаты
Конный спорт
Выездка, личное первенство. Микст. Гран При. Финал
Джессика фон Бредоу-Верндль
Изабель Верт
Шарлотт Фрай
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Маркус Рот
Лео Нойгебауэр
Линдон Виктор
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
США
Китай
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Жульен Альфред
Шакари Ричардсон
Мелисса Джефферсон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Пэйдж Мэдден
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэйт Дугласс
Кайли Маккеон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Нидерланды
США
Великобритания
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Джош Лиендо
Илья Харун
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Тея Лэфонд
Шайника Рикеттс
Жасмин Мур
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Украина
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Ранджиндра Кэмпбелл
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Расписание событий
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
15:50скороЯпонияФранция
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
15:50скороИталияСША
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
16:00скороЧиа Аарон / Со Вуй ИкКим Аструп / Андрес Рассмусен
Стрельба. Женщины
16:30скороСкит. Женщины. Финал
Бокс. Женщины. 1/4 финала
16:30скороНести ПетекиоСюй Цичуань
Гребной слалом. Мужчины
16:30скороЭкстремальный слалом. Мужчины. Предварительные заезды
Водное поло. Женщины. Группа B
16:35скороИталияИспания
Бокс. Женщины. 1/4 финала
16:46скороЭшлианн Лозада МоттаЮлия Шеремета
Гандбол. Мужчины. Группа B
17:00скороВенгрияФранция
Бокс. Женщины. 1/4 финала
17:02скороСинди Джанкеу НгамбаДавина Мишель
Бадминтон. Мужчины. Финал
17:10скороЛян Вей Кен / Ван ЧанЛи Янь / Ван Чи-Линь
Бокс. Женщины. 1/4 финала
17:18скороАтейна БилонЭлзбиета Войчик
Гимнастика спортивная. Мужчины
17:25скороОпорный прыжок. Мужчины. Финал
Бокс. Женщины. 1/2 финала
17:34скороХатик АкбасЯм Эджи
Гребной слалом. Женщины
17:45скороЭкстремальный слалом. Женщины. Предварительные заезды
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
17:50скороДавид де ПинаХасанбой Дусматов
Волейбол. Женщины. Групповой этап
18:00скороКитайСербия
Теннис. Женщины. Финал
18:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниМирра Андреева / Диана Шнайдер
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
18:00скороКаролина Солберг Салгадо / Барбара СейшасМариафе Артачо / Таликва Клэнси
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
18:06скороЭрисланди Альварес БоргесЛаша Гурули
17:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Любовный триллер на Олимпиаде. Чешская пара поцеловалась после золотых медалей, хотя недавно объявила о расставании

Томаш Махач и Катерина Синякова стали сильнейшими в миксте и наладили личную жизнь.

Наверх
Источник: AP 2023

Чешские теннисисты Томаш Махач и Катерина Синякова стали олимпийскими чемпионами в миксте. Спортсмены долгое время находились в отношениях, но незадолго до начала Олимпиады объявили о разрыве. После триумфа в Париже атлеты вновь повели себя как пара.

Это наша личная жизнь

Чехи встречались с 2020 года — закрутили роман во время пандемии коронавируса, когда оба оказались в Австралии. Спортсмены выступали в паре и часто появлялись вместе на публике, а также регулярно публиковали совместные фотографии в соцсетях. Все это прекратилось после соревнований в Индиан-Уэллсе в марте этого года.

Источник: AP 2023

Перед началом Игр-2024 Синякова публично объявила о расставании с Махачем. Это произошло во время турнира Prague Open, на котором девушка вместе с Барборой Крейчиковой завоевала золотые медали. Турнир в Праге завершился в конце июля, поэтому после новости о разрыве болельщикам стало интересно, выступят ли спортсмены в олимпийском миксте. «Да, это правда, но это мое личное дело. Конечно, мы будем играть, мы профессионалы», — прокомментировала Катерина.

В итоге Махач и Синякова триумфально провели олимпийский турнир: завоевали золотые медали и, возможно, вновь сблизились. После победы в финале над китайцами Синьюй Ван и Чжан Чжичжэнь поцеловались в губы прямо на корте. На пресс-конференции спортсменов спросили, что значит их поцелуй, на что последовал раздраженный ответ Томаша: «Это наша личная жизнь, так что вам не нужно этого знать».

Источник: AP 2023

Второе золото Катерины

«Нам нравится, когда вы в замешательстве», — с куда большим дружелюбием ответила Синякова. В Париже она стала двукратной олимпийской чемпионкой: первое золото завоевала на прошлых Играх — вместе с Крейчиковой стала сильнейшей в женском парном разряде.

При этом Махач подтвердил, что на Олимпиаде они жили отдельно, но сохраняли дружеские отношения, всегда здороваясь друг с другом и прощаясь после ужина. «Мы не делаем этого вместе, и я не делаю этого с другими людьми», — сказал теннисист.

Источник: Reuters

Синякова почти на пять лет старше партнера по сборной. На момент олимпийского финала ей исполнилось 28 лет, тогда как Махачу — только 23 года. Текущий сезон оказался успешным для чешского теннисиста. Он впервые в карьере вышел в третий раунд турниров «Большого шлема» — сделал это в Австралии и Франции.

На прошлых Олимпийских играх судьбу золотых медалей в миксте решали спортсмены из России. Дуэт Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева оказался сильнее Елены Весниной и Аслана Карацева. Чехи в последний раз забирались на пьедестал смешанного парного разряда в 2016-м — Радек Штепанек и Луция Градецкая выиграли бронзу.

Автор: Артемий Кутейников

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
4 августа Андреева и Шнайдер сыграют в финале парного турнира Олимпиады
«Зенит» дома разгромил «Ростов»
На Олимпиаде-2024 в Париже прошел восьмой медальный день
Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена в главном поединке турнира UFC...
Все фотогалереи
ВидеоФото
22Турнир по гимнастике на Олимпийских играх
29Чемпионы дня: 3 августа
21Чемпионы дня: 2 августа
13Русая коса и игра теней: Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
18Батутистка Бладцева стала пятой на Олимпиаде
13Обмен шортами после матча: татуировки олимпийцев в Париже
16Чемпионы дня: 1 августа
15Пляжный волейбол в сердце Парижа
10Легендарные футболисты, побеждавшие на Олимпиадах
22Триатлонисты провели заплывы в Сене на Олимпиаде
Главные темы
Гимнаст из США очаровал весь мир. Его сравнивают с Суперменом
Двукратный олимпийский чемпион по велоспорту был футболистом
Правда ли, что нашим каноистам не дали привезти лодки в Париж
Любовный триллер в Париже. Олимпийское золото спасло пару?
Наездница из Германии выиграла золото Игр-2024 в выездке, опередив 8-кратную чемпионку ОИ
Казахстанец выдал бой-триллер и будет драться за золото Олимпиады
Певица Адель остановила концерт, чтобы посмотреть финал женской стометровки на ОИ-2024
Самый трогательный момент Олимпиады. Гандболистка помогла травмированной сопернице
На Олимпиаде-2024 могут отменить соревнования по плаванию на открытой воде в Сене
В МОК прокомментировали гендерные тесты боксерш в IBA
Гандболисты сборной Египта одержали третью победу на Олимпиаде-2024
Паника Польши и злость Франции. Кто сыграет в ¼ финала Олимпиады в мужском волейболе
Невероятная голландская бегунья вернула должок американкам. Драма смешанной эстафеты на Олимпиаде
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль Олимпиады
Гандболисты сборной Швеции победили Японию и вышли в плей-офф Олимпиады
Канадский тинейджер разрывает плавание в 17 лет. Раньше она занималась «фигуркой», сестра — до сих пор на льду
Волейболистки сборной Италии обыграли Турцию в матче за первое место в группе С на ОИ
Исторический успех Казахстана на Олимпиаде. Гимнаст оставил без серебра спортсмена из США
Тренировочные заплывы триатлонистов на ОИ-2024 вновь отменили из-за качества воды в Сене
В сборной Ямайки высказались о проблемах Фрейзер-Прайс с пропуском на олимпийский стадион
Атака на достижения Латыниной и скандал в легкой атлетике. Обзор событий Олимпиады
У России наконец-то будет золото? Что посмотреть в девятый день Олимпиады-2024?
Головкин обратился к автору исторической медали Казахстана на Олимпиаде
В Ватикане выразили разочарование церемонией открытия Олимпиады-2024
Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады
Сербия подарила Греции с Адетокунбо плей-офф Олимпиады. Южный Судан — браво!
Сборная США выиграла пять золотых наград за день. Но в медальном зачёте она вторая
Ледеки догнала по золоту советскую гимнастку Латынину. Кэти — третья спортсменка в истории Олимпиад по числу наград — 14
Определились все пары четвертьфинала по баскетболу на Олимпиаде в Париже
Лафон заработала первое золото для Доминики на Олимпиадах
«Серебро с золотым блеском». Векич — о поражении в финале Олимпиады в Париже
Определились пары полуфинала женского футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Американские пловцы выиграли эстафету с мировым рекордом
Безумная развязка главного женского забега Олимпиады. Сначала скандал, потом — сенсация
Американка повторила рекорд Латыниной на Олимпийских играх
Теннисист Музетти стал бронзовым призером Олимпиады в Париже
17-летняя канадка Макинтош стала трехкратной чемпионкой ОИ-2024
Бегунья из Сент-Люсии выиграла стометровку на Олимпиаде: видео
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Фемке Бол добыла Нидерландам золото невероятным финишем: видео
Американец стал первым трехкратным чемпионом ОИ в толкании ядра
Украинские саблистки выиграли золото в командном турнире
Венгр Милак выиграл золото Олимпиады на 100 м баттерфляем
Легендарная бегунья снялась со стометровки из-за организаторов
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь