Экономика парижской Олимпиады: получится ли у Франции заработать на Играх?

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
18
15
9
2США
14
25
25
3Франция
12
14
16
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артур Давтян
Харри Хепворт
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Лян Вей Кен / Ван Чан
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Франсиска Кроветто
Эмбер Раттер
Остен Смит
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Цзоу Цзинюань
Элефтериос Петруниас
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Ким Аструп / Андрес Рассмусен
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ким Вуджин
Брэди Эллисон
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Вусеок
Флориан Унрух
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Трулс Морегард
Фан Жендонг
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Новак Джокович
Карлос Алькарас
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Хьюго Кальдерано
Феликс Лебрен
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Каролина Мухова / Линда Носкова
Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо
Результаты
Конный спорт
Выездка, личное первенство. Микст. Гран При. Финал
Джессика фон Бредоу-Верндль
Изабель Верт
Шарлотт Фрай
Результаты
Гольф
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ксандер Шоффель
Томми Флитвуд
Хидеки Матсуяма
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Маркус Рот
Лео Нойгебауэр
Линдон Виктор
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
США
Китай
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Жульен Альфред
Шакари Ричардсон
Мелисса Джефферсон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Пэйдж Мэдден
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэйт Дугласс
Кайли Маккеон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Нидерланды
США
Великобритания
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Групповой этап
18:00скороКитайСербия
Баскетбол. Женщины. Группа C
18:15скороГерманияСША
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
18:30скороНидерландыАвстралия
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
19:00скороЛатвияПольша
Теннис. Женщины. Финал
19:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниМирра Андреева / Диана Шнайдер
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
19:00скороЛилиана Фернандес / Паула СорияТаня Хуберли / Нина Бруннер
Водное поло. Женщины. Группа A
19:30скороКанадаНидерланды
Плавание. Женщины
19:30скоро50 м в/с. Женщины. Финал
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
19:35скороСербияЛитва
Плавание. Мужчины
19:36скоро1500 м в/с. Мужчины. Финал
Гандбол. Мужчины. Группа B
20:00скороДанияНорвегия
Серфинг. Мужчины. 1/2 финала
20:00скороАлонсо КорреаКаули Вааст
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
20:05скороСШАНидерланды
Фехтование. Мужчины. Матч за 3-е место
20:10скороСШАФранция
Плавание. Мужчины
20:12скороЭстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
20:35скороЭстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
Серфинг. Мужчины. 1/2 финала
20:36скороГабриэл МединаДжек Робинсон
Легкая атлетика. Женщины
20:50скороВысота. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
21:00скороГерманияАргентина
Водное поло. Женщины. Группа B
21:05скороФранцияГреция
17:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экономика парижской Олимпиады: получится ли у Франции заработать на Играх?

Бюджет Олимпийских игр-2024 в Париже оценили в 11 миллиардов евро.

Наверх
Источник: Reuters

Французский институт исследований в области государственного управления и политики изучил денежные потоки на Олимпиаде-2024.

Олимпиада в Париже — самое масштабное спортивное событие последних двух лет. Разумеется, многим болельщикам интересна экономика французских Игр-2024. Доходы и расходы соревнований изучил местный институт исследований в области государственного управления и политики (IFRAP). В опубликованной на сайте организации статье приводятся денежные потоки, которые значительно увеличились по сравнению с плановыми показателями.

По данным IFRAP, стоимость парижской Олимпиады возросла до 9 миллиардов евро. Изначально на проведение Игр закладывали 6,2 миллиарда, однако расходы начали увеличиваться даже после завершения строительства объектов спортивной инфраструктуры. Если учесть затраты на очистку реки Сены, где с переменным успехом прошли соревнования по триатлону и открытие Игр, саму церемонию, премии госслужащим и работникам транспорта, то расходный бюджет составит около 11 миллиардов, в числе которых 4,6 миллиарда государственного финансирования.

К косвенным затратам организаторов также относят премии, которые IFRAP изучил отдельно. Среди них выплаты госслужащим, правоохранительным органам за сверхурочную работу, расходы на охрану и непредвиденные затраты. Общую сумму можно будет оценить только после завершения Олимпиады. О рисках увеличения расходов Счетная палата предупреждена еще с 2023 года и прогнозировала рост до 3 миллиардов евро. Ее глава Пьер Московичи в апреле 2024 года подсчитал, что государственные расходы могут достичь 5 миллиардов евро.

О доходах и тем более окупаемости Олимпиады говорят осторожно. Как пишет IFRAP, многие специалисты отмечают снижение оборота продукции на 30 процентов по сравнению с предыдущими годами. Из-за ограничений и жестких мер безопасности снизилась посещаемость ресторанов (в некоторых знаковых местах Парижа — до 70 процентов). По данным института, 63,5% билетов на Олимпиаду приобрели жители Франции, но на данный момент сложно рассчитать, какой доход они принесут оргкомитету.

Источник: AP 2023

Пока неизвестно, получится ли у организаторов Олимпиады окупить масштабный проект. В истории Игр только три страны смогли обеспечить минимальную прибыль от проведения ОИ. В Лос-Анджелесе-1984, Атланте-1996 и Сиднее-2000 получили незначительный профицит бюджета (меньше 1 процента).

Парижская Олимпиада не первый турнир, когда заявленные на момент подачи заявки расходы не сходятся с реальными затратами. Статус самой дорогой летней Олимпиады в истории гордо носит Пекин — в 2008 году китайцы потратили 32 миллиарда евро, хотя заявили бюджет в 2,6 миллиарда. Лондон в 2012 году выделил на проведение Олимпиады 10,9 миллиарда, Рио-2016 — 16 миллиардов евро, Токио-2020 — 12,1 миллиарда.

Автор: Михаил Скрыль

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Джокович обыграл Алькараса и впервые завоевал золото Олимпиады
ЦСКА дома разгромил «Оренбург»
4 августа Андреева и Шнайдер сыграют в финале парного турнира Олимпиады
«Зенит» дома разгромил «Ростов»
Все фотогалереи
ВидеоФото
22Турнир по гимнастике на Олимпийских играх
29Чемпионы дня: 3 августа
21Чемпионы дня: 2 августа
13Русая коса и игра теней: Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
18Батутистка Бладцева стала пятой на Олимпиаде
13Обмен шортами после матча: татуировки олимпийцев в Париже
16Чемпионы дня: 1 августа
15Пляжный волейбол в сердце Парижа
10Легендарные футболисты, побеждавшие на Олимпиадах
22Триатлонисты провели заплывы в Сене на Олимпиаде
Главные темы
Экономика Олимпиады: получится ли у Франции заработать на Играх?
Двукратный олимпийский чемпион по велоспорту был футболистом
Правда ли, что нашим каноистам не дали привезти лодки в Париж
Любовный триллер в Париже. Олимпийское золото спасло пару?
Грузинский боксер стал бронзовым призером Олимпиады в Париже
Бадминтонисты из Китайского Тайбэя выиграли золото Олимпиады, обыграв китайцев в финале
Джокович стал самым возрастным победителем Олимпиады среди мужчин и женщин в теннисе
Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом
Ледеки о возможном участии в Олимпиаде-2028: «Я бы с удовольствием. Посмотрим, это нелегко»
Спортсменка из Чили завоевала золото Олимпиады-2024 в ските
Китаец Лю Ян одержал победу в упражнении на кольцах на Олимпиаде-2024
Китаец Чжэньдун выиграл золото ОИ-2024 в одиночном разряде по настольному теннису
Кореец Ким Вуджин завоевал золото Олимпиады в стрельбе из лука
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Волейболистки сборной Франции потеряли шансы на выход в плей-офф домашней Олимпиады
Веснина: Никакого предвзятого отношения к россиянам на Олимпиаде я не увидела. К нам подходили все
«Слепой» гимнаст из США на Олимпиаде очаровал весь мир. Его сравнивают с Суперменом
Наездница из Германии выиграла золото Игр-2024 в выездке, опередив 8-кратную чемпионку ОИ
Казахстанец выдал бой-триллер и будет драться за золото Олимпиады
Певица Адель остановила концерт, чтобы посмотреть финал женской стометровки на ОИ-2024
Самый трогательный момент Олимпиады. Гандболистка помогла травмированной сопернице
На Олимпиаде-2024 могут отменить соревнования по плаванию на открытой воде в Сене
В МОК прокомментировали гендерные тесты боксерш в IBA
Гандболисты сборной Египта одержали третью победу на Олимпиаде-2024
Паника Польши и злость Франции. Кто сыграет в ¼ финала Олимпиады в мужском волейболе
Невероятная голландская бегунья вернула должок американкам. Драма смешанной эстафеты на Олимпиаде
Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль Олимпиады
Гандболисты сборной Швеции победили Японию и вышли в плей-офф Олимпиады
Канадский тинейджер разрывает плавание в 17 лет. Раньше она занималась «фигуркой», сестра — до сих пор на льду
Волейболистки сборной Италии обыграли Турцию в матче за первое место в группе С на ОИ
Исторический успех Казахстана на Олимпиаде. Гимнаст оставил без серебра спортсмена из США
Тренировочные заплывы триатлонистов на ОИ-2024 вновь отменили из-за качества воды в Сене
В сборной Ямайки высказались о проблемах Фрейзер-Прайс с пропуском на олимпийский стадион
Атака на достижения Латыниной и скандал в легкой атлетике. Обзор событий Олимпиады
У России наконец-то будет золото? Что посмотреть в девятый день Олимпиады-2024?
Головкин обратился к автору исторической медали Казахстана на Олимпиаде
В Ватикане выразили разочарование церемонией открытия Олимпиады-2024
Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады
Сербия подарила Греции с Адетокунбо плей-офф Олимпиады. Южный Судан — браво!
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Сборная США выиграла пять золотых наград за день. Но в медальном зачёте она вторая
Ледеки догнала по золоту советскую гимнастку Латынину. Кэти — третья спортсменка в истории Олимпиад по числу наград — 14
Определились все пары четвертьфинала по баскетболу на Олимпиаде в Париже
Лафон заработала первое золото для Доминики на Олимпиадах
«Серебро с золотым блеском». Векич — о поражении в финале Олимпиады в Париже
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь