Ледеки о возможном участии в Олимпиаде-2028: «Я бы с удовольствием. Посмотрим, это нелегко»

На Играх-2024 в Париже американская пловчиха завоевала два золота, одно серебро и одну бронзу. Всего на ее счету девять олимпийских побед — по этому показателю она теперь уступает только 23-кратному чемпиону Майклу Фелпсу.

«Я бы с удовольствием [выступила бы в 2028 году]. Посмотрим, это нелегко. Буду продвигаться год за годом, и там уже увидим. Постараюсь выложиться на полную, пока у меня еще есть силы», — ответила 27-летняя Ледеки.