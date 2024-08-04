Представитель сборной беженцев впервые в истории завоевала медаль Олимпиады

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Уроженка Камеруна Синди Нгамба обеспечила первую в истории медаль олимпийской сборной беженцев, победив в четвертьфинале соревнований по боксу на Играх в Париже.

В воскресенье в поединке ¼ финала весовой категории до 75 кг Нгамба, которая с 11 лет живет в Великобритании, победила француженку Давину Мишель, завоевав как минимум бронзу.