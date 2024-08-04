Грузинский боксер стал бронзовым призером Олимпиады в Париже
Грузинский боксер Лаша Гурули стал бронзовым призером Олимпиады в Париже.
Грузинский боксер Лаша Гурули стал бронзовым призером Олимпиады в Париже.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Грузинский боксер Лаша Гурули стал бронзовым призером Олимпиады в Париже в весовой категории до 63,5 кг.
В воскресенье в полуфинальном поединке Гурули уступил кубинцу Эрисланди Альваресу и стал обладателем бронзовой медали.
Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты выступают в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не отображаются в медальной таблице.