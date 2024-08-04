Джокович: Я выиграл все, но золото Олимпиады — мой самый большой успех
Новак Джокович поделился комментарием сразу после победы на Олимпийских играх.
Новак Джокович поделился комментарием сразу после победы на Олимпийских играх.
В финале сербский теннисист победил испанца Карлоса Алькараса 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
— Меня переполняет все, что я чувствую сейчас. Испытываю разные эмоции. Слишком горд. Слишком счастлив. В восторге от возможности впервые в карьере выиграть золото за свою страну. Пожалуй, это был мой самый большой успех.
Я выиграл, наверное, все, что можно было выиграть в своей индивидуальной карьере. Победа в Кубке Дэвиса и особенно золотая медаль в 37 лет для Сербии является беспрецедентной. Я только начинаю свой праздник. Я не могу дождаться того, что произойдет в ближайшие 48 часов.
— Теперь вы собрали все кусочки пазла?
— Да, это так. Это. Я всегда знаю, что мне нужно. Потому что я могу быть очень самокритичным. Это одна из самых больших внутренних битв, с которыми я продолжаю бороться сам. Что я чувствую, что сделал недостаточно в своей жизни или на корте. Так что это большой урок для меня. Я очень благодарен за благословение выиграть историческую золотую медаль для моей страны, чтобы завершить «Золотой шлем». Чтобы завершить все рекорды.
— Этого достаточно?
— Я думаю, да, — цитирует Новака The Tennis Letter.
Благодаря победе на Олимпиаде Джокович собрал карьерный «Золотой шлем».
В его активе 24 титула «Большого шлема», 7 побед на Итоговом турнире, 40 побед на «Мастерсах», 99 побед на турнирах ATP и победа в Кубке Дэвиса.
Также серб является рекордсменом по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428) и рекордсменом по количеству сезонов (8), завершенных в статусе первой ракетки мира.