Джокович: Я выиграл все, но золото Олимпиады — мой самый большой успех

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В финале сербский теннисист победил испанца Карлоса Алькараса 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

— Меня переполняет все, что я чувствую сейчас. Испытываю разные эмоции. Слишком горд. Слишком счастлив. В восторге от возможности впервые в карьере выиграть золото за свою страну. Пожалуй, это был мой самый большой успех.

Я выиграл, наверное, все, что можно было выиграть в своей индивидуальной карьере. Победа в Кубке Дэвиса и особенно золотая медаль в 37 лет для Сербии является беспрецедентной. Я только начинаю свой праздник. Я не могу дождаться того, что произойдет в ближайшие 48 часов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241962&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Теперь вы собрали все кусочки пазла?

— Да, это так. Это. Я всегда знаю, что мне нужно. Потому что я могу быть очень самокритичным. Это одна из самых больших внутренних битв, с которыми я продолжаю бороться сам. Что я чувствую, что сделал недостаточно в своей жизни или на корте. Так что это большой урок для меня. Я очень благодарен за благословение выиграть историческую золотую медаль для моей страны, чтобы завершить «Золотой шлем». Чтобы завершить все рекорды.

— Этого достаточно?

— Я думаю, да, — цитирует Новака The Tennis Letter.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241963&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря победе на Олимпиаде Джокович собрал карьерный «Золотой шлем».

В его активе 24 титула «Большого шлема», 7 побед на Итоговом турнире, 40 побед на «Мастерсах», 99 побед на турнирах ATP и победа в Кубке Дэвиса.