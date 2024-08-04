Шведка Шестрем стала олимпийской чемпионкой на дистанции 50 м вольным стилем на Играх-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
19
15
11
2США
17
26
25
3Франция
12
14
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Дэниэл Уиффен
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Мег Харрис
Чжан Юйфэй
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Сара Эррани / Ясмин Паолини
Мирра Андреева / Диана Шнайдер
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артур Давтян
Харри Хепворт
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Лян Вей Кен / Ван Чан
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Франсиска Кроветто
Эмбер Раттер
Остен Смит
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Цзоу Цзинюань
Элефтериос Петруниас
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Ким Аструп / Андрес Рассмусен
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ким Вуджин
Брэди Эллисон
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Вусеок
Флориан Унрух
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Трулс Морегард
Фан Жендонг
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Новак Джокович
Карлос Алькарас
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Групповая гонка. Женщины. Финал
Кристен Фолкнер
Марианна Вос
Лотте Копецки
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Хьюго Кальдерано
Феликс Лебрен
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Каролина Мухова / Линда Носкова
Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо
Результаты
Конный спорт
Выездка, личное первенство. Микст. Гран При. Финал
Джессика фон Бредоу-Верндль
Изабель Верт
Шарлотт Фрай
Результаты
Гольф
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ксандер Шоффель
Томми Флитвуд
Хидеки Мацуяма
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Мужчины. Группа B
20:00скороДанияНорвегия
Серфинг. Мужчины. 1/2 финала
20:00скороАлонсо КорреаКаули Вааст
Фехтование. Мужчины. Матч за 3-е место
20:10скороСШАФранция
Серфинг. Мужчины. 1/2 финала
20:36скороГабриэл МединаДжек Робинсон
Легкая атлетика. Женщины
20:50скороВысота. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
21:00скороГерманияАргентина
Водное поло. Женщины. Группа B
21:05скороФранцияГреция
Серфинг. Женщины. 1/2 финала
21:12скороКэролайн МарксЙоханн Дефай
Легкая атлетика. Мужчины
21:30скороМолот. Мужчины. Финал
Фехтование. Мужчины. Финал
21:30скороИталияЯпония
Серфинг. Женщины. 1/2 финала
21:48скороТатьяна Вестон-УэббБриса Хеннеси
Волейбол. Женщины. Групповой этап
22:00скороБразилияПольша
Баскетбол. Женщины. Группа B
22:00скороАвстралияФранция
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
22:00скороЭвандро Оливейра / Артур ЛансиСтевен ван де Велде / Мэттью Иммерс
Гандбол. Мужчины. Группа A
22:00скороИспанияХорватия
Серфинг. Мужчины
22:24скороМужчины. Матч за 3-е место
Баскетбол 3x3. Мужчины. Плей-ин
22:30скороЛитваПольша
Легкая атлетика. Мужчины
22:55скоро100 м. Мужчины. Финал
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
23:00скороСара Хьюз / Келли ЧенгВалентина Готтарди / Марта Менегатти
Серфинг. Мужчины
23:00скороМужчины. Финал
20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шведка Шестрем стала олимпийской чемпионкой на дистанции 50 м вольным стилем на Играх-2024

Шведская пловчиха Сара Шестрем одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем на Олимпиаде-2024.

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Источник: Reuters

В финальном заплыве она показала время 23,71 секунды. Серебро выиграла Мег Харрис из Австралии (23,97), бронзу — китаянка Чжан Юйфэй (24,20).

Ранее на Играх в Париже Шестрем победила на дистанции 100 метров вольным стилем.

Париж (Франция). Олимпийские игры. Женщины. 50 м в/с. Финал

  1. Сара Шестрем (Швеция) — 23,71
  2. Мег Харрис (Австралия) — 23,97
  3. Чжан Юйфэй (Китай) — 24,20.

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