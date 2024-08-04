Шведка Шестрем стала олимпийской чемпионкой на дистанции 50 м вольным стилем на Играх-2024
Шведская пловчиха Сара Шестрем одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем на Олимпиаде-2024.
Шведская пловчиха Сара Шестрем одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем на Олимпиаде-2024.
В финальном заплыве она показала время 23,71 секунды. Серебро выиграла Мег Харрис из Австралии (23,97), бронзу — китаянка Чжан Юйфэй (24,20).
Ранее на Играх в Париже Шестрем победила на дистанции 100 метров вольным стилем.
Париж (Франция). Олимпийские игры. Женщины. 50 м в/с. Финал