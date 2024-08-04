Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли серебро Олимпиады в парах
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.
В финале турнира россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (3-й номер посева) со счетом 6:2, 1:6, 7:10. Спортсменки провели на корте один час 24 минуты.
Таким образом, 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер принесли России первую медаль на Олимпиаде, которая также стала первой в их карьере.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На них допустили 15 россиян: семь теннисистов, трех представителей гребли на байдарках и каноэ, трех велогонщиков, одну представительницу прыжков на батуте и одного пловца. При этом по решению Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты выступают в нейтральном статусе, без российских флага и гимна. Кроме того, их награды не отображаются в медальной таблице.