Серебряные вы наши! Мирре и Диане не хватило всего три очка до победы в финале Олимпиады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
19
15
11
2США
17
26
25
3Франция
12
14
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Серфинг
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Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Итан Кацберг
Бенце Халаш
Михаил Кохан
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Италия
Япония
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Ярослава Могучих
Никола Олислэгерс
Элеонор Паттерсон
Ирина Геращенко
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Франция
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Дэниэл Уиффен
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Мег Харрис
Чжан Юйфэй
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Сара Эррани / Ясмин Паолини
Мирра Андреева / Диана Шнайдер
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артур Давтян
Харри Хепворт
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Лян Вей Кен / Ван Чан
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Франсиска Кроветто
Эмбер Раттер
Остен Смит
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Цзоу Цзинюань
Элефтериос Петруниас
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Ким Аструп / Андрес Рассмусен
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ким Вуджин
Брэди Эллисон
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Вусеок
Флориан Унрух
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Трулс Морегард
Фан Жендонг
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Новак Джокович
Карлос Алькарас
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Групповой этап
22:00скороБразилияПольша
Баскетбол. Женщины. Группа B
22:00скороАвстралияФранция
Гандбол. Мужчины. Группа A
22:00скороИспанияХорватия
Баскетбол 3x3. Мужчины. Плей-ин
22:30скороЛитваПольша
Легкая атлетика. Мужчины
22:55скоро100 м. Мужчины. Финал
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
23:00скороСара Хьюз / Келли ЧенгВалентина Готтарди / Марта Менегатти
Баскетбол 3x3. Мужчины. Плей-ин
23:05скороСербияСербия
Триатлон. Микст
5.08скороМикст. Финал
Стрельба. Микст
5.08скороСкит. Командный зачет. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины
5.08скороМужчины. 1/4 финала
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
5.08скороСвенья Мюллер / Цинья ТилльманТина Граудина / Анастасия Самойлова
Стрельба. Мужчины
5.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
5.08скороАвстралияКитай
Скалолазание. Мужчины
5.08скороБоулдеринг. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
5.08скороМихал Брыль / Бартош ЛосякПабло Эррера / Адриан Гавира
Прыжки в воду. Женщины
5.08скороВышка 10 м. Женщины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины. Финал
5.08скороАн СеюнХе Бинь Джао
Гимнастика спортивная. Мужчины
5.08скороБрусья. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
5.08скороВенгрияСербия
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
5.08скороАргентинаГермания
21:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Серебряные вы наши! Мирре и Диане не хватило всего три очка до победы в финале Олимпиады

Наши девчонки в упорной борьбе уступили опытным итальянкам. Всё решил чемпионский тай-брейк.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Теннисный олимпийский турнир подошёл к концу, и завершился он невероятно интригующей и волнительной битвой. В воскресенье, 4 августа, за золото Игр-2024 в женском парном разряде поборолись россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и итальянки Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).

Обе пары в Париже прошли удивительный путь, но больше внимания стоит уделить результатам наших девчонок. Диана с Миррой по дороге к финалу обыграли пять пар — и четыре из них оказались сеяными. На старте россиянки одолели австралиек Айлу Томлянович/Оливию Гадеки, а затем оказались сильнее Габриэлы Дабровски/Лейлы Фернандес (5), Катержины Синяковой/Барборы Крейчиковой (2), Кристины Букши/Сары Соррибес-Тормо (8).

Итальянки же на этом турнире не встретились ни с одними сеяными соперницами. Ясмин и Сара переиграли Эрин Рутлифф/Лулу Сун, Каролин Гарсию/Диан Парри, Кэйти Бултер/Хитер Уотсон и Каролину Мухову/Линду Носкову.

Источник: Clive Brunskill/Getty Images

Мирра однажды уже переигрывала пару Паолини/Эррани. На «тысячнике» в Мадриде в этом году 17-летняя теннисистка играла в дуэте с Верой Звонарёвой, и россиянки в упорной борьбе одолели итальянок со счётом 7:5, 6:4. Андреева также встречалась с Эррани на этой неделе в Париже: спортсменки поборолись в миксте, где Мирра в паре с Даниилом Медведевым уступила Саре в дуэте с Андреа Вавассори (3:6, 2:6).

У Андреевой и Эррани удивительная разница в возрасте: ровно 20 лет, так как обе девушки родились 29 апреля. В тот момент, когда Мирра только появилась на свет, Сара уже проводила свой шестой сезон на про-уровне. И теперь теннисистки из таких разных поколений встретились на одном корте, чтобы побороться за олимпийское золото.

В первых геймах сегодняшнего матча теннисистки нащупывали уязвимые места друг друга. Итальянки начали встречу агрессивно, но россиянки быстро справились с прессингом соперниц и стали сами переходить к активным действиям. Обе пары искали хорошие тактические решения, но Диана с Миррой смотрелись в этом более выигрышно. Они к тому же ошибались меньше, чем итальянки, в частности Ясмин Паолини.

Шнайдер сегодня выглядела раскрепощённо: она играла мощно и широко, стойко выдерживала перестрелки у сетки и поддерживала чуть более зажатую и переживающую Андрееву. Обе россиянки при этом действовали настолько уверенно и быстро, что не давали итальянкам опомниться. Это помогло Диане и Мирре уже в четвёртом гейме сделать брейк.

При счёте 2:5 перед тем, как выйти подавать, Эррани взяла медицинский тайм-аут и ушла в подтрибунное помещение. Что именно тревожило итальянских теннисисток — неясно, но обе сегодня выглядели на корте потерянными. Диана и Мирра в итоге забрали стартовую партию за 36 минут и со счётом 6:2.

Источник: AP 2023

Что-то переменилось в настрое итальянок на старте второго сета: Паолини начала играть немного надёжнее, а Эррани стала непробиваемой у сетки, что помогло им сделать ранний брейк. Россиянки, напротив, совсем растеряли концентрацию и наошибались до счёта 0:2, 0:40 на подаче Мирры. Только в этот момент вернулись наши девушки в строй, отыграли три брейк-пойнта и не дали оппоненткам перехватить преимущество. При этом в своих геймах Сара и Ясмин продолжали изматывать российских соперниц, хоть Мирра и Диана изо всех сил старались держать оборону.

Много сил итальянки вложили во второй сет, почти не давали воздуха россиянкам, благодаря чему эту партию Сара и Ясмин за 34 минуты и со счётом 6:1 оставили за собой. Всё должно было решиться на чемпионском тай-брейке. У Мирры с Дианой было совсем немного времени, чтобы подключить дополнительные резервы и напрячь соперниц.

В первых двух розыгрышах всё вновь было в руках итальянок, но пара удачных атак и действий от Мирры немного выровняли ситуацию. Казалось: вот момент, чтобы переломить ход игры. И всё тащили наши девушки, выдерживали затяжные розыгрыши, демонстрировали очень цепкую борьбу. Всего в трёх очках от победы находились Диана и Мирра, но Сара и Ясмин сдаваться уже не собирались. Со счётом 10:7 они забрали тай-брейк и стали олимпийскими чемпионками.

Жасмин Паолини и Сара Эррани, Италия, теннис, пары. | Источник: Reuters

Андреева и Шнайдер впервые объединились в пару перед самым стартом Олимпиады. У девушек сразу получилось сыграться и почувствовать себя комфортно вместе на корте. По ходу Игр девушки не раз рассказывали об этом.

Паолини и Эррани же продолжили свой удачный сезон третьей наградой. В этом году итальянки выиграли турниры в Линце и Риме, а также поучаствовали в финале «Ролан Гаррос», где уступили Кори Гауфф и Катержине Синяковой.

Несмотря на результат, такое выступление наших девчонок на дебютной Олимпиаде — огромный успех и гордость! Мирра и Диана — серебряные призёры и большие молодцы. Их дуэт прекрасен, а все удачи и наивысшие награды только впереди.

Автор: Арина Полуянова

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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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