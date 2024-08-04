Мирра Андреева: если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили | Источник:

«Первая Олимпиада, отличный опыт. У нас появился шанс здесь сыграть. В начале недели я не ожидала, что мы будем в финале. Думала, что просто будем идти от матча к матчу, а там как получится.



Мы могли проиграть в первом раунде. Думаю, если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.