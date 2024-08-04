Американки завершили плавательную программу ОИ-2024 мировым рекордом в комбинированной эстафете
Женская сборная США по плаванию выиграла комбинированную эстафету 4×100 метров на Олимпиаде в Париже, установив новый мировой рекорд.
Женская сборная США по плаванию выиграла комбинированную эстафету 4×100 метров на Олимпиаде в Париже, установив новый мировой рекорд.
Американки показали результат 3 минуты 49,63 секунды. Предыдущий рекорд был установлен также американками на чемпионате мира 2019 года (3.50,40). Второе место в Париже заняла сборная Австралии, третьей стала команда Китая.
В комбинированной эстафете 4×100 метров у мужчин победила сборная Китая (3.27,46). Серебро выиграла команда США (3.28,01), бронза досталась Франции (3.28,38).
На этом программа соревнований по плаванию на Играх-2024 в Париже завершилась.