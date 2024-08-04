Экс-россиянка Елена Куличенко заняла 7-е место в финале ОИ в прыжках в высоту

Она показала результат 1,95. Высоту 1,98 спортсменка взять не сумела с трёх попыток.

По окончании последней попытки Куличенко сняла свой номер. На обратной стороне на английском языке было написано: «Спасибо, папа и мама».

Напомним, Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр на международных соревнованиях. В 2023 году она победила на молодёжном чемпионате Европы в финском Эспоо, завоевав первое золото для Кипра на соревнованиях такого уровня.