Канадец Кецберг стал олимпийским чемпионом в метании молота, украинец Кохан — третий

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
19
15
11
2США
18
26
26
3Франция
12
14
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ноа Лайлз
Кишейн Томпсон
Фред Керли
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Итан Кацберг
Бенце Халаш
Михаил Кохан
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Италия
Япония
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Ярослава Могучих
Никола Олислэгерс
Элеонор Паттерсон
Ирина Геращенко
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Франция
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Дэниэл Уиффен
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Мег Харрис
Чжан Юйфэй
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Сара Эррани / Ясмин Паолини
Мирра Андреева / Диана Шнайдер
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артур Давтян
Харри Хепворт
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Лян Вей Кен / Ван Чан
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Франсиска Кроветто
Эмбер Раттер
Остен Смит
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Цзоу Цзинюань
Элефтериос Петруниас
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Ким Аструп / Андрес Рассмусен
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ким Вуджин
Брэди Эллисон
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Вусеок
Флориан Унрух
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Трулс Морегард
Фан Жендонг
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Групповой этап
22:00скороБразилияПольша
Баскетбол. Женщины. Группа B
22:00скороАвстралияФранция
Гандбол. Мужчины. Группа A
22:00скороИспанияХорватия
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
23:00скороСара Хьюз / Келли ЧенгВалентина Готтарди / Марта Менегатти
Баскетбол 3x3. Мужчины. Плей-ин
23:05скороСербияФранция
Триатлон. Микст
5.08скороМикст. Финал
Стрельба. Микст
5.08скороСкит. Командный зачет. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины
5.08скороМужчины. 1/4 финала
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
5.08скороСвенья Мюллер / Цинья ТилльманТина Граудина / Анастасия Самойлова
Стрельба. Мужчины
5.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
5.08скороАвстралияКитай
Скалолазание. Мужчины
5.08скороБоулдеринг. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
5.08скороМихал Брыль / Бартош ЛосякПабло Эррера / Адриан Гавира
Прыжки в воду. Женщины
5.08скороВышка 10 м. Женщины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины. Финал
5.08скороАн СеюнХе Бинь Джао
Гимнастика спортивная. Мужчины
5.08скороБрусья. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
5.08скороВенгрияСербия
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
5.08скороАргентинаГермания
Гимнастика спортивная. Женщины
5.08скороБревно. Женщины. Финал
Скалолазание. Женщины
5.08скороСкорость. Женщины. Квалификация
23:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Канадец Кецберг стал олимпийским чемпионом в метании молота, украинец Кохан — третий

Канадский легкоатлет Итэн Кецберг завоевал золотую медаль в метании молота на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Серебро взял венгерский спортсмен Бенце Халас, бронзовая награда — у украинца Михаила Кохана.

Кецбергер показал результат 84,12 м, почти на пять метров лучше ближайшего соперника. Результат Халаса — 79,97 м, Кохана — 79,39 м.

На счету сборной Канады теперь пять золотых медалей на Олимпиаде-2024. Для команды Венгрии Халас принёс восьмую награду. У Украины — шестая медаль, три из которых завоёваны в лёгкой атлетике.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная США на Олимпиаде разваливается. Америку везде оставляют без золота
«Не умираю, не переживайте!» Китаянка — после заплыва в Сене
Самая красивая спортменка на Олимпиаде-2024. Кто такая Луана Алонсо?
«Это было низко». Церемонию открытия Олимпиады раскритиковали во всём мире
Все фотогалереи
ВидеоФото
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
20Чемпионы дня: 4 августа
22Турнир по гимнастике на Олимпийских играх
29Чемпионы дня: 3 августа
21Чемпионы дня: 2 августа
13Русая коса и игра теней: Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
18Батутистка Бладцева стала пятой на Олимпиаде
13Обмен шортами после матча: татуировки олимпийцев в Париже
16Чемпионы дня: 1 августа
15Пляжный волейбол в сердце Парижа
Главные темы
Экономика Олимпиады: получится ли у Франции заработать на Играх?
Как в спорте отличать мужчину от женщины? При желании это просто
Серебряные вы наши! Мирре и Диане не хватило 3 очка до золота
Величайший в истории. Грандиозная победа Джоковича на Олимпиаде
Японские фехтовальщики стали олимпийскими чемпионами в категории командная рапира
Канадец Кецберг стал олимпийским чемпионом в метании молота, украинец Кохан — третий
Экс-россиянка Елена Куличенко заняла 7-е место в финале ОИ в прыжках в высоту
Мирра Андреева: если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили
Организаторы открытия Олимпиады пожаловались на угрозы убийством
Боксер из Таджикистана стал бронзовым призером Олимпиады в Париже
Шведка Шестрем стала олимпийской чемпионкой на дистанции 50 м вольным стилем на Играх-2024
Женская сборная США крупно победила команду Германии в матче 3-го тура Олимпиады-2024
Россиянка Дронова заняла 47-е место в групповой велогонке на Олимпиаде
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Джокович: Я выиграл все, но золото Олимпиады — мой самый большой успех
Грузинский боксер стал бронзовым призером Олимпиады в Париже
Бадминтонисты из Китайского Тайбэя выиграли золото Олимпиады, обыграв китайцев в финале
Армянский гимнаст Давтян стал серебряным призером ОИ в опорном прыжке
Джокович стал самым возрастным победителем Олимпиады среди мужчин и женщин в теннисе
Представитель сборной беженцев впервые в истории завоевала медаль Олимпиады
Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом
Ледеки о возможном участии в Олимпиаде-2028: «Я бы с удовольствием. Посмотрим, это нелегко»
Спортсменка из Чили завоевала золото Олимпиады-2024 в ските
Соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесли из-за отсутствия волн
Алжирка Кайлия Немур выиграла золото Олимпиады-2024 в разновысоких брусьях
Китаец Лю Ян одержал победу в упражнении на кольцах на Олимпиаде-2024
Любовный триллер на Олимпиаде. Чешская пара поцеловалась после золотых медалей, хотя недавно объявила о расставании
Китаец Чжэньдун выиграл золото ОИ-2024 в одиночном разряде по настольному теннису
Эвенпул первым в истории выиграл обе олимпийские велогонки. Всего семь лет назад он был футболистом
А правда, что нашим каноистам не дали привезти лодки на Олимпиаду?
Кореец Ким Вуджин завоевал золото Олимпиады в стрельбе из лука
Волейболистки сборной Франции потеряли шансы на выход в плей-офф домашней Олимпиады
Веснина: Никакого предвзятого отношения к россиянам на Олимпиаде я не увидела. К нам подходили все
«Слепой» гимнаст из США на Олимпиаде очаровал весь мир. Его сравнивают с Суперменом
Наездница из Германии выиграла золото Игр-2024 в выездке, опередив 8-кратную чемпионку ОИ
Казахстанец выдал бой-триллер и будет драться за золото Олимпиады
Певица Адель остановила концерт, чтобы посмотреть финал женской стометровки на ОИ-2024
Самый трогательный момент Олимпиады. Гандболистка помогла травмированной сопернице
На Олимпиаде-2024 могут отменить соревнования по плаванию на открытой воде в Сене
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
В МОК прокомментировали гендерные тесты боксерш в IBA
Гандболисты сборной Египта одержали третью победу на Олимпиаде-2024
Паника Польши и злость Франции. Кто сыграет в ¼ финала Олимпиады в мужском волейболе
Невероятная голландская бегунья вернула должок американкам. Драма смешанной эстафеты на Олимпиаде
Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль Олимпиады
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь