США проиграли мужскую комбинированную эстафету 4×100 м впервые за время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд
Сегодня китайские пловцы выиграли мужскую комбинированную эстафету 4×100 м, американцы заняли второе место.
Сегодня китайские пловцы выиграли мужскую комбинированную эстафету 4×100 м, американцы заняли второе место.
Это первое поражение США в данной дисциплине за все время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд, начиная с Игр-1960 в Токио, когда этот вид включили в программу.
Исключением стали лишь Игры-1980 в Москве, когда золото взяла Австралия, однако сборная США не участвовала в тех соревнованиях.