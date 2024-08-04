США проиграли мужскую комбинированную эстафету 4×100 м впервые за время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
19
26
26
2Китай
19
15
11
3Франция
12
14
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
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Гольф
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Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ноа Лайлз
Кишейн Томпсон
Фред Керли
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Итан Кацберг
Бенце Халаш
Михаил Кохан
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Италия
Япония
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Ярослава Магучих
Никола Олислэгерс
Элеонор Паттерсон
Ирина Геращенко
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Франция
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Дэниэл Уиффен
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Мег Харрис
Чжан Юйфэй
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Сара Эррани / Ясмин Паолини
Мирра Андреева / Диана Шнайдер
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артур Давтян
Харри Хепворт
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Лян Вей Кен / Ван Чан
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Франсиска Кроветто
Эмбер Раттер
Остен Смит
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Цзоу Цзинюань
Элефтериос Петруниас
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Ким Аструп / Андрес Рассмусен
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ким Вуджин
Брэди Эллисон
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Вусеок
Флориан Унрух
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Трулс Морегард
Фан Жендонг
Результаты
Расписание событий
Триатлон. Микст
09:00скороМикст. Финал
Стрельба. Микст
10:00скороСкит. Командный зачет. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
10:00скороСловенияПольша
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
10:00скороСвенья Мюллер / Цинья ТилльманТина Граудина / Анастасия Самойлова
Стрельба. Мужчины
10:30скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
11:00скороАвстралияКитай
Скалолазание. Мужчины
11:00скороБоулдеринг. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
11:00скороМихал Брыль / Бартош ЛосякПабло Эррера / Адриан Гавира
Прыжки в воду. Женщины
11:00скороВышка 10 м. Женщины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины. Финал
11:55скороАн СеюнХе Бинь Джао
Гимнастика спортивная. Мужчины
12:45скороБрусья. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
13:00скороВенгрияСербия
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
13:30скороАргентинаГермания
Гимнастика спортивная. Женщины
13:38скороБревно. Женщины. Финал
Скалолазание. Женщины
14:00скороСкорость. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
14:00скороИталияЯпония
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
14:00скороДаниэла Альварес / Таня МореноКатя Стам / Раиса Схон
Гимнастика спортивная. Мужчины
14:33скороПерекладина. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
14:35скороАвстралияЯпония
Конный спорт. Микст
15:00скороКонкур, личное первество. Микст. Квалификация
4 августа, источник: Sports

США проиграли мужскую комбинированную эстафету 4×100 м впервые за время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд

Сегодня китайские пловцы выиграли мужскую комбинированную эстафету 4×100 м, американцы заняли второе место.

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20
фотографий
20
фотографий

Это первое поражение США в данной дисциплине за все время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд, начиная с Игр-1960 в Токио, когда этот вид включили в программу.

Исключением стали лишь Игры-1980 в Москве, когда золото взяла Австралия, однако сборная США не участвовала в тех соревнованиях.

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История Олимпийских игр
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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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