Американец Лайлз стал победителем Олимпиады в беге на 100 м
Американский легкоатлет Ноа Лайлз завоевал золото Олимпиады в беге на 100 метров.
Американский легкоатлет Ноа Лайлз завоевал золото Олимпиады в беге на 100 метров.
27-летний спортсмен преодолел дистанцию за 9,784 секунды. Он на 0,005 секунды опередил ямайца Кишейна Томпсона. Победителя пришлось определять с помощью фотофиниша.
Бронзу завоевал еще один представитель США Фред Керли (9,81).
Легкая атлетика. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. 100 м. Финал