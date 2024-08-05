Испанские гандболисты одержали непростую победу над Хорватией в 5-м туре ОИ-2024
В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходят матчи 5-го тура мужского гандбольного турнира.
В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходят матчи 5-го тура мужского гандбольного турнира.
Сборная Испании с минимальным преимуществом обыграла команду Хорватии. Встреча завершилась со счётом 32:31.
В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже были представлены 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A играли Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.
Из каждой группы в ¼ финала вышли сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.
Олимпийские игры — 2024 проходят с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».