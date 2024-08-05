Испанские гандболисты одержали непростую победу над Хорватией в 5-м туре ОИ-2024

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже были представлены 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A играли Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.