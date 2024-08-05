Долгожданные медали российских теннисисток, победа Джоковича и больница после заплыва в Сене. Итоги девятого дня ОИ-2024

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К концу дня 4 августа на счету американской команды стало 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых медалей. На вторую строчку опустился лидер предыдущих дней — команда Китая, в активе которой 19 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Замыкает тройку сильнейших страна-хозяйка Олимпийских игр Франция (12, 14, 18).

Российские теннисистки не смогли завоевать олимпийское золото

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале парного разряда встретились с итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани. Россиянки начали матч с уверенной победы в первом сете (6:2), однако во втором сете серьезно уступили (1:6). Чемпионки определились на тай-брейке, где опытные итальянки оказались сильнее — 10:7.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер завоевали серебро и принесли России первые медали на Играх-2024. Спортсменки впервые в карьере выступали на Олимпиаде.

Шнайдер поделилась, что они с Андреевой на Олимпиаде впервые сыграли вместе в паре. «Могли достичь и большего, но все равно рады», — добавила она. Андреева отметила, что их соперницы благодаря опыту лучше справлялись со сложными моментами.

И все-таки да — мы гордимся, что на своей первой Олимпиаде выиграли серебряные медали. Мирра Андреева российская теннисистка

Позднее стало известно, что российским журналистам не разрешили сфотографировать теннисисток с медалями. Андрееву и Шнайдер увели с пресс-конференции.

Джокович впервые в карьере выиграл Олимпийские игры

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241962&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

37-летний сербский теннисист Новак Джоковичи стал чемпионом Игр-2024 в мужском одиночном разряде. Решающая встреча против испанца Карлоса Алькараса завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Для Джоковича эти Игры стали пятыми в карьере. Ранее он завоевал бронзу на Олимпиаде-2008 в Пекине. Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем»: выиграл все четыре турнира серии «Большого шлема» (Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

21-летний Алькарас расплакался после поражения в финале. Для первой ракетки мира это было дебютное выступление на Олимпийских играх.

Бронзовым призером Игр в Париже стал итальянец Лоренцо Музетти. Он оказался сильнее канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в трех сетах — 6:4, 1:6, 6:3.

Победителя в беге на 100 метров определил фотофиниш

Олимпийским чемпионом на дистанции 100 метров стал американский спринтер Ноа Лайлс. Вторым прибежал представитель Ямайки Кишан Томпсон. Оба спортсмена показали результат 9,79 секунды, поэтому победителя определил фотофиниш.

0,005 секунды решили судьбу золотой медали.

Триатлонистка попала в больницу после заплыва в Сене

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу, где у нее была обнаружена кишечная палочка. Спортсменка находится под наблюдением медиков уже четыре дня.

Одиночные соревнования состоялись 31 июля, Мишель заняла в них 38-е место. Из-за ее госпитализации команда Бельгии была вынуждена сняться со смешанной эстафеты, которая должна пройти 5 августа.

Арбитр олимпийских соревнований по триатлону Алексей Калинин рассказал, что Сена оказалась очень сложным местом. «По нашему мнению, соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — добавил арбитр.

Российские велогонщицы завершили выступление в Париже

Российские велосипедистки Тамара Дронова и Алена Иванченко приняли участие в групповой гонке в рамках Олимпийских игр. Они финишировали 47-й и 72-й соответственно.

Всего на дистанцию в 158 километров вышли 78 участниц. Победительницей стала американка Кристен Фолкнер. Серебряную медаль завоевала представительница Нидерландов Марианна Вос, бронзовую — бельгийка Лотте Копецки.

Для Иванченко это был дебют на Олимпиаде. Дронова ранее финишировала на 21-м месте в гонке с раздельного старта.

Организаторы церемонии открытия Олимпиады пожаловались на угрозы расправой

Компания Paname 2024, которая занималась подготовкой церемонии открытия, получила на почту несколько оскорбительных и разжигающих ненависть писем. В частности, в них цитировался Коран и говорилось, что «наказание Аллаха» постигнет организаторов церемонии.

После этого генеральный директор Paname 2024 подал жалобу в прокуратуру. Исполнительный директор церемоний Тьерри Ребуль также получил угрозы и подаст жалобу.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию общественности, в большей степени негативную.