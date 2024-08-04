Сборная США возглавила медальный зачет Олимпиады-2024

Зачет возглавила сборная США: на счету американцев стало 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых медалей. На вторую строчку опустился лидер предыдущих дней — команда Китая, в активе которой 19 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Замыкает тройку сильнейших страна-хозяйка Олимпийских игр, Франция (12, 14, 18).

Всего 4 августа было разыграно 25 комплектов медалей. В том числе определились чемпионы в мужском одиночном и женском парном разрядах в теннисе, в женских прыжках в высоту и беге на 100 метров среди мужчин. Российские теннисистки завоевали серебро в паре.