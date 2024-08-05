Россия занимает 52-е место в медальном зачёте. Как вам такой результат Олимпиады?

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Девятый день Олимпиады ознаменовался ярчайшим, скорее всего, событием Игр для российских болельщиков. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном зачёте сыграли в финале и получили медали. Увы, в решающем матче они уступили, а потому награды оказались не золотые, а серебряные.

Это первая медаль российских спортсменов на Играх в Париже. Поскольку наша страна, как и Беларусь, выступает в нейтральном статусе, на официальном сайте Олимпиады наши медали не считаются, однако нас это не очень волнует, и мы ведём свой зачёт, в котором есть и Россия, и Беларусь.

Хотя оптимизма от этого мало. Россия с одной серебряной наградой по итогам девяти дней делит 52-е место в медальной таблице со следующими шестью странами: Арменией, Данией, Эфиопией, Фиджи, Монголией и Тунисом.

Ну и как вам такой результат Олимпиады?

А ведь медалей у россиян в Париже вполне может больше и не быть.

Ну, а на вершине медального зачёта — сборная США, которая наконец-то с большим трудом и скрипом протиснулась на первое место. Сейчас у американцев 71 (19 — 26 — 26) медаль, но при этом по золоту они только-только сравнялись с китайцами, у которых за девять дней 45 наград в соотношении 19 — 15 — 11.

Стоит признать, что американцы ударно поработали: взяли пять золотых медалей — в гольфе, велоспорте, плавании и лёгкой атлетике. Китайцы же сумели одержать три победы — в гимнастике, настольном теннисе и плавании, где обыграли всё тех же американцев, считавшихся явными фаворитами.

Франция и Австралия, которые ещё вчера теснили американцев, провели день скромно и остались с 12 золотыми наградами. Кажется, теперь, какие бы усилия эти две страны ни прилагали, в топ-2 им уже не вернуться.