В частности, власти Украины оказывали поддержку украинскому журналисту Артем Худолеев в его компании против участия российских и белорусских спортсменов в международных спортивных состязаниях.

«Худолеев заручился поддержкой Национального олимпийского комитета Украины и министерства спорта, которые активно лоббировали исключение из Олимпиады российских и белорусских спортсменов, поддержавших [спецоперацию на Украине]», ― говорится в публикации телеканала.

Как отмечают журналисты, с подачи украинских властей Худолеев занимался изучением публикаций в социальных сетях спортсменов из России и Белоруссии. Также в обязанности журналиста входил просмотр видео различных мероприятий, которые проводились в двух странах. Полученные отчеты отправлялись украинскими властями в спортивные федерации, сопровождавшиеся требованиями не допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпиады.

Кроме того, телеканал узнал о причастности Украины к отстранении российского чемпиона по тхэквондо Владислава Ларина, который обратился в соцсетях к подписчикам с просьбой поддержать находящихся на передовой мобилизованных российских военнослужащих. Из-за этого высказывания, журналист Худолеев обратился в 30 международных спортивных организаций с требованием отстранить россиянина.

Ранее, 31 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявление представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса о том, что спорт «вне политики», представляет собой крайнюю степень цинизма и демонстрирует политику двойных стандартов организации.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в Олимпийских играх в Париже на строгих условиях из-за проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Так, спортсменам запрещено выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию, подписывать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спортсмены из РФ сами должны решать, соглашаться ли на участие в Играх на таких условиях.

18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. В Играх примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.