Борьба на Олимпиаде не обойдется без наших! Россияне, которые претендуют на золото

Борьба на Олимпиаде в Париже: бывшие российские борцы, которые выступают за другие страны — кто из них победит? | Источник: Getty Images

Олимпийский турнир по спортивной борьбе в Париже не будет таким ярким без российских борцов. Но де-факто они на Играх всё же выступят.

Под флагами других стран выступят более двух десятков представителей отечественной школы борьбы. И многие претендуют на победу!

Наши принесут первое золото Албании?

Самое обширное представительство россиян будет в турнире по вольной борьбе. 17 человек когда-то выступали в российском трико. Они вполне могут обогнать по количеству завоёванных медалей целые страны.

Экс-россияне, которые выступят на Олимпиаде

Вольная борьба:

Зелимхан Абакаров (57 кг, Албания);

Владимир Егоров (57 кг, Северная Македония);

Ислам Дудаев (65 кг, Албания);

Исмаил Мусукаев (65 кг, Венгрия);

Георгий Окороков (65 кг, Австралия);

Чермен Валиев (74 кг, Албания);

Разамбек Жамалов (74 кг, Узбекистан);

Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг, Беларусь);

Виктор Рассадин (74 кг, Таджикистан);

Таймураз Салказанов (74 кг, Словакия);

Хетик Цаболов (74 кг, Сербия);

Даурен Куруглиев (86 кг, Греция);

Осман Нурмагомедов (86 кг, Азербайджан);

Магомедхан Магомедов (97 кг, Азербайджан);

Магомед Рамазанов (97 кг, Болгария);

Ахмед Тажудинов (97 кг, Бахрейн);

Джабраил Шапиев (97 кг, Узбекистан).

Греко-римская борьба:

Георгий Тибилов (60 кг, Сербия);

Турпал-Али Бисултанов (87 кг, Дания);

Александр Комаров (87 кг, Сербия);

Артур Омаров (97 кг, Чехия);

Рустам Ассакалов (97 кг, Узбекистан).

Мини-сборная России представлена в Албании. Из восьми участников ОИ от этой страны — трое наших. Зелимхан Абакаров (57 кг), Ислам Дудаев (65 кг) и Чермен Валиев (74 кг). И именно эти борцы имеют все шансы стать первыми обладателями олимпийских наград из Албании. До этого за 52 года участия албанцы взобраться на пьедестал так и не смогли.

Сначала на ковёр выйдет Зелимхан Абакаров. В Албанию он перешёл три года назад и успел завоевать золото и серебро чемпионата мира и ещё дважды выиграть чемпионат Европы. Ему 30 лет, и это пик его карьеры.

Зачин старшего товарища с радостью поддержит Ислам Дудаев. Этот чеченский борец тоже перешёл в сборную Албании в 2021 году и успел выиграть чемпионат Европы в 2024-м. А свою путёвку Дудаев завоевал на квалификационном турнире в Стамбуле.

Путь Чермена Валиева на Игры был ещё сложнее. Воспитанник осетинской школы борьбы сменил спортивное гражданство аккурат перед Парижем. И из-за процесса подготовки новых документов он просто не мог выехать во Владикавказ на спарринги перед стамбульскими стартами.

Главный конкурент Садулаева

С ходу все вопросы с поездкой в Париж решил Ахмед Тажудинов, представляющий Бахрейн (97 кг). 21-летний парень рос и крепчал на коврах школы Абдулрашида Садулаева в Махачкале. А минувшей осенью он в Белграде из-за травмы Русского танка прошёл в финал и стал чемпионом мира.

У Бахрейна было два золота Олимпиады. Но пока не в борьбе.

Однако самой «российской» весовой категорией на Олимпиаде будут 74 кг. Помимо Чермена Валиева, там выступят ещё пять представителей нашей школы.

Главные фавориты — чемпион мира — 2014 Хетик Цаболов (Сербия) и серебряный призёр Токио-2020 Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь).

На удивление, 30-летнего Магомедхабиба сначала не оказалось в списках атлетов из Беларуси, которых допустил МОК. Кадимагомедов негодовал, называл это решение «мерзким». Правда, потом это сообщение в соцсетях борец всё же стёр, однако осадочек остался. И всю злость теперь нужно выплеснуть на ковре. Он один из главных соискателей золота Парижа.

«На нас ничто не давит»

Ещё один фаворит — словак Таймураз Салказанов (Словакия, 74 кг).

Этот осетинский борец сменил гражданство задолго до того, как это стало мейнстримом. Судьбоносное решение он принял ещё весной 2018-го.

Так получилось, что с Таймуразом мы разговаривали ещё весной этого года. Тогда не была известна судьба участия российской сборной.

Он рассказал, что сборная России не хотела его отпускать. Говорил, что нашу федерацию борьбы пришлось долго уговаривать.

— Расскажи про условия. Они отличаются от тех, что были в России?

— Они очень хорошие! Всё, что мы желаем — предоставляют. Конечно, в пределах разумного. Нам разрешают готовиться по нашему плану, делать так, как мы считаем нужным. У нас есть свобода подготовки. У ребят из России на каждом турнире психологическая нагрузка. На нас ничто не давит. У них есть огромная конкуренция, поэтому не бывает и права на ошибку: если ошибаешься, то второй и третий номер наступают на пятки.

С момента перехода в Словакию Салказанов дважды брал серебро мировых первенств и четыре раза подряд выиграл чемпионат Европы. Кстати, путёвку в Париж он тоже забрал на турнире «Последний шанс».

«О смене гражданства старался не думать»

Совсем недавно, в феврале 2024-го, ряды сборной России покинул и Разамбек Жамалов (Узбекистан, 74 кг). Из-за бешеной конкуренции, но не только.

Разамбеку 26 лет. И он дважды выигрывал чемпионат России, побеждал на молодёжном ЧМ, а однажды даже взял Кубок мира. Однако более серьёзных трофеев ему завоевать не удавалось. Переход в другую сборную? Почему бы и нет.

— О смене гражданства старался не думать до последнего. Из-за событий, которые происходили до того момента, я оказался в подвешенном состоянии. Недопуск россиян на Олимпийские игры стал одной из причин решения о переходе в Узбекистан.

— С кем-нибудь советовались перед принятием решения?

— В первую очередь посоветовался с тренерами, а потом уже с семьёй.

— Как отреагировали в сборной России и федерации?

— У меня остались хорошие отношения с командой и федерацией. Преград никаких для перехода не было. Мне не мешали.

Сколько медалей завоюют экс-россияне?

Да, Париж не увидит триумфа Садулаева, Угуева, Сидакова, но, чего греха таить, там и без них будет на что посмотреть. Расклад таков, что экс-россияне на ковре на Марсовом поле могут завоевать 7−10 медалей, из которых три вполне могут оказаться золотыми. А в весовой категории до 74 кг у вольников может получиться так, что весь подиум будет русскоговорящим.

Интересные российским любителям спорта соревнования по греко-римской борьбе в олимпийском Париже пройдут с 5 по 8 августа. А с 8-го по 12-е число на арену выйдут уже борцы вольного стиля.