Чемпион ОИ-2020 по прыжкам в высоту попал в больницу

«Отделение неотложной помощи, КТ, УЗИ, анализы крови… Вероятно, камни в почках. Сегодня я должен был выехать в Париж и начать свой путь к грандиозной мечте, но мне посоветовали отложить поездку на следующий день в надежде, что после небольшого отдыха этот кошмар кончится. Все, что мне остается, это ждать и молиться…



Я не заслуживаю всего этого. Я сделал все ради этой Олимпиады. Все. Я и правда этого не заслуживаю. Могу сказать наверняка: не знаю, как я туда доберусь, но я буду в прыжковом секторе и отдам все силы вплоть до последнего прыжка, каким бы ни было мое состояние. Клянусь вам и прежде всего самому себе!» — написал Тамбери, опубликовав фото из больничной палаты.