Чемпион ОИ-2020 по прыжкам в высоту попал в больницу
Действующий олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери в соцсетях сообщил, что попал в больницу перед стартом олимпийских соревнований в Париже.
Действующий олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери в соцсетях сообщил, что попал в больницу перед стартом олимпийских соревнований в Париже.
32-летнего итальянца госпитализировали с подозрением на камни в почках. В субботу, 3 августа, он почувствовал острую боль в боку.
«Отделение неотложной помощи, КТ, УЗИ, анализы крови… Вероятно, камни в почках. Сегодня я должен был выехать в Париж и начать свой путь к грандиозной мечте, но мне посоветовали отложить поездку на следующий день в надежде, что после небольшого отдыха этот кошмар кончится. Все, что мне остается, это ждать и молиться…
Я не заслуживаю всего этого. Я сделал все ради этой Олимпиады. Все. Я и правда этого не заслуживаю. Могу сказать наверняка: не знаю, как я туда доберусь, но я буду в прыжковом секторе и отдам все силы вплоть до последнего прыжка, каким бы ни было мое состояние. Клянусь вам и прежде всего самому себе!» — написал Тамбери, опубликовав фото из больничной палаты.
Тамбери является олимпийским чемпионом Токио-2020 в прыжках высоту вместе с катарским прыгуном Мутазом Эссой Баршимом. Оба спортсмена показали одинаковый результат (2,37 м) и договорились поделить олимпийское золото между собой.
На церемонии открытия Игр в Париже Тамбери был знаменосцем сборной Италии. В августе 2023 года он стал первым в истории итальянцем, выигравшим золото в прыжках в высоту на чемпионатах мира. Тамбери занимает четвертое место в мировом рейтинге прыгунов в высоту.
Мужская квалификация в прыжках в высоту на Олимпиаде стартует в среду, 7 августа. Финал пройдет в субботу, 10 августа.