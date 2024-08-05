Джокович закрыл олимпийский гештальт. Новаку понадобилось пять Олимпиад, чтобы окончательно стать великим

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
20
15
12
2США
19
27
26
3Франция
12
14
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
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Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Ли Юэхун
Чо Ен Чжэ
Ван Синьцзе
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ноа Лайлз
Кишейн Томпсон
Фред Керли
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Итан Кацберг
Бенце Халаш
Михаил Кохан
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Италия
Япония
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Ярослава Магучих
Никола Олислэгерс
Элеонор Паттерсон
Ирина Геращенко
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Франция
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Дэниэл Уиффен
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Мег Харрис
Чжан Юйфэй
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Сара Эррани / Ясмин Паолини
Мирра Андреева / Диана Шнайдер
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артур Давтян
Харри Хепворт
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Лян Вей Кен / Ван Чан
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Франсиска Кроветто
Эмбер Раттер
Остен Смит
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Цзоу Цзинюань
Элефтериос Петруниас
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Ким Аструп / Андрес Рассмусен
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ким Вуджин
Брэди Эллисон
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Микст
10:00скороСкит. Командный зачет. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
10:00скороСловенияПольша
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
11:00скороАвстралияКитай
Скалолазание. Мужчины
11:00скороБоулдеринг. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
11:00скороМихал Брыль / Бартош ЛосякПабло Эррера / Адриан Гавира
Прыжки в воду. Женщины
11:00скороВышка 10 м. Женщины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины. Финал
11:55скороАн СеюнХе Бинь Джао
Гимнастика спортивная. Мужчины
12:45скороБрусья. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
13:00скороВенгрияСербия
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
13:30скороАргентинаГермания
Гимнастика спортивная. Женщины
13:38скороБревно. Женщины. Финал
Скалолазание. Женщины
14:00скороСкорость. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
14:00скороИталияЯпония
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
14:00скороДаниэла Альварес / Таня МореноКатя Стам / Раиса Схон
Гимнастика спортивная. Мужчины
14:33скороПерекладина. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
14:35скороАвстралияЯпония
Конный спорт. Микст
15:00скороКонкур, личное первество. Микст. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
15:00скороМайлс Эванс / Чейз БадингерАндерс Мол / Кристиан Сорум
Гимнастика спортивная. Женщины
15:22скороВольные упражнения. Женщины. Финал
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
15:30скороЛи Цзии ЧжиаСен Лакшья
10:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джокович закрыл олимпийский гештальт. Новаку понадобилось пять Олимпиад, чтобы окончательно стать великим

До Парижа-2024 с Играми у Ноле категорически не складывалось.

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Джокович закрыл олимпийский гештальт. Новаку понадобилось пять Олимпиад, чтобы окончательно стать великим | Источник: Спорт-Экспресс

Победа Новака Джоковича в одиночном разряде Олимпиады в Париже-2024, возможно, главный сюжет этих Игр. Простите, Тедди Ринер, Леон Маршан, Кэти Ледеки и Симона Байлз. Джокович, оформив последний недостающий титул в своей карьере, подтвердил свой статус самого успешного теннисиста и сделал заявку на звание величайшего спортсмена в истории человечества. Но для того, чтобы понять, насколько важна была для Новака золотая олимпийская медаль, нужно вспомнить, как проходили все предыдущие Олимпиады серба. Ведь несмотря на многочисленные успехи на турнирах «Большого шлема», на Играх ему из раза в раз не везло.

Начал с поражения от Надаля в полуфинале Пекина

Пекин-2008. На тот момент еще молодой Новак Джокович уступает в полуфинале Олимпиады королю грунта Рафаэлю Надалю в трех сетах. На тот момент едва ли кто мог подумать, что без олимпийского титула серб будет оставаться еще 16 лет. Практически на каждых Играх Ноле старался максимизировать свои шансы на успех, заявляясь во всех допустимых категориях. Так и в Китае в 2008-м он решился играть пару с Ненадом Зимоничем, однако дуэт уступил уже в первом круге чехам Мартину Дамму/Павлу Визнеру. В одиночном разряде Джокович не испытывал проблем вплоть до встречи в третьем круге с Михаилом Южным. Россиянину удалось довести первый сет до тай-брейка, но на большее экс первую ракетку страны уже не хватило. А вот в четвертьфинале француз Гаэль Монфис выиграл у серба стартовую партию, заставив включиться на полную.

Дальше, правда, на корте был только один человек. Во втором сете Новак уступил лишь гейм, да и в третьем ситуация была полностью под его контролем. И все же с главным испытанием — встречей с Надалем — не справился. В утешительном финале Джокович побеждает американца Джеймса Блейка и берет бронзу. На долгие годы та самая бронза Пекина так и будет единственной олимпийской наградой Джоковича. Через четыре года он едет в Лондон, полный решимости для реванша. На тот момент он однозначный лидер мужского тенниса. Сезон 2011 для него и вовсе получился одним из самых успешных за всю карьеру. 2012-й шел не без проблем, но они связаны были прежде всего с грунтом. Олимпиада проходила в Лондоне на кортах Уимблдона, где серб традиционно чувствовал себя куда увереннее.

Олимпиада в Рио-де-Жанейро — главное разочарование в карьере

Однако вновь Джокович попадает под будущего чемпиона. Карьера Энди Маррея вызывает множество споров, вернее оценка ее значимости для мирового тенниса. С журналистским термином «Большая четверка» согласны далеко не все, тем не менее Маррей — единственный теннисист в истории, кому удалось дважды победить в одиночном разряде, к тому же подряд. История олимпийского доминирования началась для британца на домашних кортах Лондона-2012. И пусть счет не обманывает — шансов, по существу, Энди Новаку в тот день не оставил. Отойти от поражения Джокович не смог и на следующий день, уступив в матче за бронзу аргентинцу Хуану Мартину дель Потро. В паре на этот раз он играл с Виктором Троицки, только итог тот же, что с Зимоничем, — первый круг. Для дебютного в олимпийской программе смешанного разряда не нашлось партнерши.

Олимпиада в Рио-2016, вероятно, главное разочарование в карьере Новака. В его карьере вылеты в первом же круге в принципе можно пересчитать по пальцам, тем более вылеты на старте важнейших турниров. Чем всегда отличался Джокович, так это тем, что, несмотря на плотное расписание, он всегда подводился в лучших кондициях именно к главным стартам. Тем более что подошел к Играм в Бразилии Новак уже с карьерным «Большим шлемом». В списке заслуг уже был и Открытый чемпион Австралии, и «Ролан Гаррос», и Уимблдон, и US Open. Олимпиада оставалась единственной непокоренной вершиной. И кто бы мог подумать, что турнирный путь завершится уже на старте, где его вновь обставит дель Потро. Зато в паре смог преодолеть проклятие первого круга и дойти хотя бы до второго — воссоединившись с Зимоничем.

Лишил Стоянович единственного шанса на олимпийскую медаль

Окончательно разбить разговоры об олимпийском проклятии Джокович должен был в Токио. Начал 2020 год серб с победы на любимых кортах Австралии, оформив свой восьмой титул Australian Open и 17-й «Большой шлем». Дальше победа в Дубае и полная решимость пойти на немыслимое — календарный «Шлем» в олимпийский год. Можно только гадать, чем завершился бы тот сезон для серба, если бы не коронавирус. Пандемия остановила тур на несколько месяцев, перенесла Олимпиаду на год вперед и сбила ритм Новака. А также заставила его думать не о теннисе, а заниматься спорами о карантине и прививках. Тюрьма и депортация еще впереди, в 2021 году еще разрешали играть без вакцинации, поэтому Джокович приехал на все ключевые старты сезона. И взял три кряду ТБШ — Австралию, Францию и Уимблдон.

Для «Золотого шлема» нужна была Олимпиада. Новак говорил, что комфортно себя чувствует на японских кортах, что подтверждала практика — вплоть до полуфинала с Александром Зверевым никаких проблем первая ракетка мира не испытывал. Без шансов для русского немца прошел и первый сет полуфинала — 6−1. Что произошло дальше, трудно объяснимо, однако играли будто уже совсем другие Зверев и Джокович. Александр на эмоциях затем не оставит камня на камне от россиянина Карена Хачанова, а Новак влетит в малом финале Пабло Карреньо Бусте. И дальше совершит один из самых сомнительных поступков в карьере — откажется играть бронзовый финал микста. Для Нины Стоянович любая олимпийская медаль была бы вершиной карьеры, только вот Новаку бронза была не интересна. Официально серб сослался на травму, но все мы знаем: когда Джокович хочет — он выходит на корт в любом состоянии.

В Париже поставил все на одиночный разряд — и ставка сыграла

К Играм-2024 Новак подошел уже в статусе живой легенды и одного из главных ветеранов тура. Олимпиада в Париже в принципе одна большая история теннисных прощаний. Точно свой последний матч сыграл Маррей, вероятнее всего больше не появится на корте и Надаль. Джокович карьеру завершать пока не собирается, однако, глядя в паспорт, все понимают — в 41 год на Олимпиаде в Лос-Анджелесе его не будет. Поэтому давно знакомые корты «Ролан Гаррос», но с волнующими пятью кольцами воспринимались как финальный олимпийский танец. И последний шанс законодательно оформить свой статус величайшего игрока в истории тенниса. Ведь пока на шее серба не было олимпийского золота, критики могли усомниться в этом статусе, указывая на Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, у которых с олимпийскими победами все в порядке.

Распыляться на пару и микст в этот раз Джокович не стал, поставив все на одиночный разряд. Только вот фаворитом он был условным, несмотря на первый «посев». Новак приехал в Париж после травмы мениска. А тут еще и грунт, с которым отношения всегда были напряженные. По ходу турнира Новаку попались и Надаль, и Стефанос Циципас, и цепкий Лоренцо Музетти. Итальянец и вовсе стал для Джоковича главным испытанием Олимпиады, поскольку полуфинал до этого был тем самым водоразделом, дальше которого Новак на Играх не ступал. И тут прорвало. После такого эмоционального подъема много говорили о невероятной форме Карлоса Алькараса, его приспособленности к грунтовому покрытию и разнице в возрасте. Но было ощущение, что свое Джокович уже не упустит. Не может. Не имеет права.

Скажу честно, я ни разу в жизни не болел ранее за Новака. Он не был моим кумиром ни как спортсмен, ни как человек. Не отношусь я и к тем нашим соотечественникам, которые испытывают теплые чувства к Сербии. Однако отрицать величие Джоковича и его влияние не просто на спорт, на всю поп-культуру, наивно и глупо. Такой человек не мог уйти, не закрыв для себя главный олимпийский гештальт. Это было бы просто-напросто несправедливо. С такими чувствами я и смотрел этот финал и болел за Джоковича так, что у соседей наверняка затряслись стены. Хорошо, что не позвонили в полицию. Возможно, привыкли — накануне я так же искренне радовался за Тедди Ринера, хотя до этого вообще не интересовался дзюдо. Запомните этот момент — ради такого мы и смотрим спорт.

Рустам Имамов

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