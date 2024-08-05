Лучший месяц в карьере Мирры! Андреева в 17 лет показала крутой результат

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
20
15
12
2США
19
27
26
3Франция
12
14
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Ли Юэхун
Чо Ен Чжэ
Ван Синьцзе
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ноа Лайлз
Кишейн Томпсон
Фред Керли
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Итан Кацберг
Бенце Халаш
Михаил Кохан
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Италия
Япония
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Ярослава Магучих
Никола Олислэгерс
Элеонор Паттерсон
Ирина Геращенко
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Франция
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Дэниэл Уиффен
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Мег Харрис
Чжан Юйфэй
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Сара Эррани / Ясмин Паолини
Мирра Андреева / Диана Шнайдер
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артур Давтян
Харри Хепворт
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Лян Вей Кен / Ван Чан
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Франсиска Кроветто
Эмбер Раттер
Остен Смит
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Цзоу Цзинюань
Элефтериос Петруниас
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Ким Аструп / Андрес Рассмусен
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ким Вуджин
Брэди Эллисон
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Микст
10:00скороСкит. Командный зачет. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
10:00скороСловенияПольша
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
11:00скороАвстралияКитай
Скалолазание. Мужчины
11:00скороБоулдеринг. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
11:00скороМихал Брыль / Бартош ЛосякПабло Эррера / Адриан Гавира
Прыжки в воду. Женщины
11:00скороВышка 10 м. Женщины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины. Финал
11:55скороАн СеюнХе Бинь Джао
Гимнастика спортивная. Мужчины
12:45скороБрусья. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
13:00скороВенгрияСербия
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
13:30скороАргентинаГермания
Гимнастика спортивная. Женщины
13:38скороБревно. Женщины. Финал
Скалолазание. Женщины
14:00скороСкорость. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
14:00скороИталияЯпония
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
14:00скороДаниэла Альварес / Таня МореноКатя Стам / Раиса Схон
Гимнастика спортивная. Мужчины
14:33скороПерекладина. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
14:35скороАвстралияЯпония
Конный спорт. Микст
15:00скороКонкур, личное первество. Микст. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
15:00скороМайлс Эванс / Чейз БадингерАндерс Мол / Кристиан Сорум
Гимнастика спортивная. Женщины
15:22скороВольные упражнения. Женщины. Финал
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
15:30скороЛи Цзии ЧжиаСен Лакшья
10:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучший месяц в карьере Мирры! Андреева в 17 лет показала крутой результат

Да, она провалила одиночку на Олимпиаде. Но зато порадовала всю страну в женской паре и не только.

Наверх
Мирра Андреева завоевала серебряную медаль Олимпиады, 6 августа 2024 года | Источник: Чемпионат.com

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже завершён. За теннисом следила большая часть наших болельщиков, а всё потому, что данный вид спорта ныне один из самых адекватных в мире. Международная федерация старается абстрагироваться от политики и уделить максимальное внимание профессионализму. За это ей большая благодарность.

Во многом благодаря этой адекватной оценке на международный олимп (разумеется, постепенно) начала восходить наша звёздочка Мирра Андреева. Напомним, что до недавнего титула в Яссах (Румыния) у Мирры не было ни одной победы на уровне WTA, но при этом с февраля 2022-го по апрель 2023-го она дошла до семи финалов соревнований ITF и выиграла шесть из них. А в начале 2023 года проиграла в финале юниорского Australian Open Алине Корнеевой.

Но сейчас, в свои 17 лет, Мирра готова гораздо на большее и уже созрела для больших побед.

Вернёмся к Яссам. Там Мирра реально вошла в свою личную историю: наконец-то она завоевала столь долгожданный взрослый титул. Кто-то скажет: всего лишь категории 250. А кого это волнует? Его взяла наша, 17-летняя девчонка. Вот, что гораздо лучше.

Сразу после него Андреева-младшая, по сути без отдыха, передислоцировалась в Париж. Титул в Яссах поучился тяжёлым: дожди, задержки, переносы, прочие трудности. Тут же разгорелись споры: а надо ли было Мирре вообще играть такой минорный турнир перед Олимпиадой?

Здесь несколько точек зрения. Главная, и безусловная, заключается в том, что Мирра наконец-то завоевала свой первый титул уровня WTA. Это классно и нужно в психологическом плане.

Но, безусловно, усталость не могла не сказаться на Играх в Париже, плюс опыта Мирре явно не хватило. Отсюда и поражение от Магды Линетт, которую Мирра обыгрывала ранее. Вылет в первом же круге — это провал.

Микст с Даниилом Медведевым вообще отдельная песня. Непонятно, зачем это нужно было Медди, но всё это реально оказалось лишним. И даже смешным. Потренировались? Но Олимпиада — это не место для тренировок.

Зато пара с Дианой Шнайдер оказалась для Мирры идеальной. Андреева и Шнайдер на протяжении всего соревнования чувствовали друг друга, у них была заметна «химия», виднелось взаимодействие. И вот оно, серебро!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Первая Олимпиада, отличный опыт. У нас появился шанс здесь сыграть. В начале недели я не ожидала, что мы будем в финале. Думала, что просто будем идти от матча к матчу, а там как получится.

Мы могли проиграть в первом раунде. Думаю, если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили», — заявила после турнира наша звёздочка.

Нет никаких сомнений в том, что это был во всех смыслах лучший месяц в карьере Мирры. Об этом открыто свидетельствуют факты, это объективно видят люди и теннисные профессионалы. Посмотрим, как будет дальше, но серебряные медали для наших девушек стоит назвать безусловным успехом. Мы очень ждали золота, но увы, немного не срослось.

Павел Панышев

Читайте также от «Чемпионат.com»
Жертва Олимпиады. Спортсменка заразилась кишечной палочкой после заплыва
«Это беспредел, убийство команды». Главный судейский скандал сезона в РПЛ
Сверхчеловек из Китая впервые отобрал у США золото!
Лучший месяц в карьере Мирры!
Все фотогалереи
ВидеоФото
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
20Чемпионы дня: 4 августа
22Турнир по гимнастике на Олимпийских играх
29Чемпионы дня: 3 августа
21Чемпионы дня: 2 августа
13Русая коса и игра теней: Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
18Батутистка Бладцева стала пятой на Олимпиаде
13Обмен шортами после матча: татуировки олимпийцев в Париже
16Чемпионы дня: 1 августа
Главные темы
Борьба не обойдется без наших! Россияне, которые метят в золото
Лучший месяц в карьере Мирры! В 17 лет показала крутой результат
Сверхчеловек из Китая отобрал у США золото
«Обидно, что упустили золото»: Андреева и Шнайдер после финала
Швейцарцы отказались выступать в триатлонной эстафете в Сене
Джокович закрыл олимпийский гештальт. Новаку понадобилось пять Олимпиад, чтобы окончательно стать великим
Веснина высказалась о серебре Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде
Чемпион ОИ-2020 по прыжкам в высоту попал в больницу
CNN узнал о доносах Украины на спортсменов из РФ с целью не допустить их на ОИ
Журова — о серебре ОИ Андреевой и Шнайдер: «Завоевали медали для себя. К России это никакого отношения не имеет»
Россия занимает 52-е место в медальном зачёте. Как вам такой результат Олимпиады?
Сумасшедший финал 100-метровки на Олимпиаде! Судьбу золота решили 0,005 секунды
Испанские гандболисты одержали непростую победу над Хорватией в 5-м туре ОИ-2024
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Бразильские волейболистки обыграли Польшу в 3-м туре Олимпиады
Женская сборная Австралии победила команду Франции в матче 3-го тура Олимпиады-2024
Сборная США возглавила медальный зачет Олимпиады-2024
Джокович заявил, что хочет сыграть на следующих Олимпийских играх
Американец Лайлз стал победителем Олимпиады в беге на 100 м
США проиграли мужскую комбинированную эстафету 4×100 м впервые за время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд
Японские фехтовальщики стали олимпийскими чемпионами в категории командная рапира
Канадец Кецберг стал олимпийским чемпионом в метании молота, украинец Кохан — третий
Украинка Ярослава Магучих выиграла золото Олимпиады-2024 в прыжках в высоту
Как в спорте отличают мужчину от женщины? Разрешить спор вокруг подозрительных боксерш при желании очень просто
Экс-россиянка Елена Куличенко заняла 7-е место в финале ОИ в прыжках в высоту
Мирра Андреева: если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили
Спортсменка попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в Сене
Американки завершили плавательную программу ОИ-2024 мировым рекордом в комбинированной эстафете
Серебряные вы наши! Мирре и Диане не хватило всего три очка до победы в финале Олимпиады
Организаторы открытия Олимпиады пожаловались на угрозы убийством
Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли серебро Олимпиады в парах
Боксер из Таджикистана стал бронзовым призером Олимпиады в Париже
Шведка Шестрем стала олимпийской чемпионкой на дистанции 50 м вольным стилем на Играх-2024
Бобби Финке выиграл золото ОИ-2024 на 1500 м вольным стилем, установив мировой рекорд
Женская сборная США крупно победила команду Германии в матче 3-го тура Олимпиады-2024
Россиянка Дронова заняла 47-е место в групповой велогонке на Олимпиаде
Лучший матч сезона и слезы величайшего в истории. Грандиозная победа Джоковича на Олимпиаде
Джокович: Я выиграл все, но золото Олимпиады — мой самый большой успех
Грузинский боксер стал бронзовым призером Олимпиады в Париже
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Бадминтонисты из Китайского Тайбэя выиграли золото Олимпиады, обыграв китайцев в финале
Армянский гимнаст Давтян стал серебряным призером ОИ в опорном прыжке
Джокович стал самым возрастным победителем Олимпиады среди мужчин и женщин в теннисе
Представитель сборной беженцев впервые в истории завоевала медаль Олимпиады
Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь