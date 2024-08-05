Олимпийский чемпион Чеккон уснул в городском парке Парижа: фото

23-летний итальянец расстелил покрывало на лужайке и уютно устроился за скамейкой, чтобы восстановиться к очередным олимпийским стартам.

Фотографию со спящим Чекконом опубликовал в соцсетях саудовский гребец Хусейн Алирез.

«Отдыхай сегодня, побеждай завтра», — подписал фотографию Алирез.

Ранее Чеккон выступал с критикой условий проживания в олимпийской деревне, жалуясь на жару и отсутствие кондиционеров. Итальянец заявил, что из-за постоянной духоты он не может нормально высыпаться.

На Олимпиаде в Париже Чеккон завоевал золото на дистанции 100 метров на спине, а также стал бронзовым призером в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

На минувшей неделе в столице Франции установилась аномально жаркая погода. Днем температура достигала 36 градусов. Организаторы Олимпиады заявили, что не собираются переносить соревнования из-за жары.