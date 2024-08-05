Польская каноистка, провалившая допинг-тест, выступит на ОИ-2024

18 июля спортсменку из Польши временно отстранили после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен метаболит клостебола. Спортивный арбитражный суд (CAS)

признал Боровскую виновной в нарушении антидопинговых правил, однако допустил ее до участия в соревнованиях, не став назначать дисквалификацию из-за отсутствия «вины или халатности».

28-летняя каноистка объяснила попадание допинга в свой организм лечением собаки. По ее словам, запрещенное вещество содержалось в креме, которым она обрабатывала лапы своей собаки Тедди.

«В ходе разбирательства спортсменка представила доказательства того, что непреднамеренный контакт с запрещенным веществом, содержащимся в лекарстве, используемом для лечения травм ее собаки, привел к положительному результату допинг-теста и, учитывая очень низкое количество препарата, усвоенного спортсменкой, она не получила эффекта, повышающего производительность», — говорится в сообщении ITA.

Первые слушания по поводу отстранения Боровской прошли 1 августа и завершились не в пользу польской спортсменки. Спортсменка подала апелляцию, которая спустя три дня была удовлетворена.

Во вторник, 6 августа, Боровская выступит на дистанции 500 метров в парном разряде вместе с Сильвией Щербиньской. Через два дня спортсменка выйдет на дистанцию 200 метров в одиночном разряде.