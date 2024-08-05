Обладатель Кубка Стэнли подписал контракт с «Трактором»

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

Как сообщает официальный сайт челябинского клуба, 35-летний американец Стивен Кэмпфер пополнил состав «Трактора». Срок соглашения с защитником рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Подписанием годичного контракта со Стивеном Кэмпфером мы закрываем нашу четвертую легионерскую позицию. Хочется поблагодарить защитника и его сторону за очень профессиональное ведение переговоров, в ходе которых “Трактору” удалось выиграть конкуренцию у нескольких клубов КХЛ. Кэмпфер — опытный игрок обороны с хорошим броском, способный сыграть жестко и повести команду за собой в нужный момент. Приветствуем Стивена в Челябинске!» — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В 2007 году Кемпфер был выбран на драфте НХЛ под 93-м номером клубом «Анахайм Дакс». За «уток» защитник не сыграл, а права на него были обменяны в «Бостон Брюинз», где в сезоне-2010/2011 Кэмпфер дебютировал в НХЛ. В первом сезоне в составе «медведей» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли. Также в НХЛ Стивен выступал за «Миннесоту Уайлд», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», сыграв в общей сложности 234 матча и записав в актив 40 (16+24) очков.

Стивен Кэмпфер уже играл в Континентальной хоккейной лиге — в сезоне-2021/22 он провел 52 матча за «Ак Барс».