Одного отеля было мало — и взяли второй. На время ОИ игроки США живут в доме за $ 15 млн
Так почему звёздные американские баскетболисты решили жить за пределами Олимпийской деревни отдельно ото всех?
Так почему звёздные американские баскетболисты решили жить за пределами Олимпийской деревни отдельно ото всех?
Олимпийские игры 2024 года приютили в Париже более 10 000 спортсменов со всех уголков земного шара. В период с 26 июля по 11 августа домом для лучших атлетов мира стала Олимпийская деревня, которая была построена специально к Играм на участке площадью 52 га к северу от французской столицы. Однако не все участники соревнований выбрали деревню в качестве места проживания на время состязаний. Особняком стоят американские баскетболисты, решившие остановиться в роскошном отеле, местоположение которого до сих пор хранится в строжайшем секрете. Почему Леброн Джеймс, Стефен Карри, Брианна Стюарт и Сабрина Ионеску не живут вместе со всеми и что же всё-таки известно об их доме на период Олимпиады?
Известно не так много, но есть за что зацепиться. По сведениям Forbes Australia, баскетболисты и мужской, и женской сборных США остановились в пятизвёздочном парижском отеле, на что из бюджета было выделено порядка $ 15 млн. Около 700 номеров для игроков, их семей, членов обслуживающего персонала, менеджеров, представителей НБА и женской НБА. Содержание других американских спортсменов, отправившихся на Игры, обходится куда дешевле. К примеру, гендиректор Федерации фехтования США Фил Эндрюс заявил, что отправка 20 фехтовальщиков в столицу Франции уложилась в бюджет $ 300−400 тысяч.
Но нынешняя ситуация не является какой-то исключительной для американских звёзд баскетбола. Ещё в 1992 году, когда НБА отправила на Олимпиаду первую «Дрим-тим», Федерация баскетбола США решила самостоятельно обеспечивать проживание своих именитых спортсменов. Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и другие игроки с мировым именем жили не в Олимпийской деревне, а в шикарном отеле Барселоны. Решение об остановке в гостинице было принято не на пустом месте. Игроки НБА были одними из самых известных людей в мире спорта, и вопрос безопасности и личного комфорта был поставлен во главу угла.
С тех пор проживание за пределами Олимпийских деревень стало доброй традицией американских баскетбольных сборных. Как правило, спортсмены останавливались в комфортабельных отелях, а несколько раз так и вовсе жили на борту круизных судов (на Олимпиаде 2004 года в Афинах и на Играх 2016-го в Рио-де-Жанейро). Правда, и эти меры помогали не всегда. На Олимпиаде 2008 года в Пекине тысячи болельщиков регулярно выстраивались в очередь возле отеля сборной США, чтобы мельком увидеть Коби Брайанта. «Честно говоря, это немного ошеломляет и смущает. Я просто пытаюсь слиться с толпой, опустить голову».
На Олимпиаду в Париже США привезли своих самых звёздных баскетболистов. Если взять всех игроков мужской сборной, то в следующем сезоне только по контрактам с клубами они заработают более $ 500 млн. В общей же сложности за время профессиональной карьеры к настоящему моменту они подписали соглашения на сумму порядка $ 4,7 млрд. По данным МВФ от 2023 года, номинальный ВВП целого государства Южный Судан, чья национальная команда американцев, кстати, перед Играми чуть не победила, был на отметке 7,3 млрд.
Но не только о комфорте или безопасности идёт речь в случае с американскими баскетболистами. Игроки могут не подстраиваться под существующие правила Олимпийской деревни, а составлять свой график свободно. К тому же доступ в Олимпийскую деревню имеют не все, а посетить отель с игроками их осведомлённые приятели могут свободно. Ну и главное — Федерация баскетбола США, которая всё это финансирует, может себе такое позволить. За последние четыре года этот орган получил доход в размере около $ 78 млн — и почти половина от этой суммы ему досталась от сотрудничества с НБА. Огромные деньги, на которые можно снять не один отель, а целых два. И именно так баскетбольная федерация США и поступила! Как известно, матчи группового этапа олимпийского турнира проводились в Лилле. Игроки в этот город добирались из Парижа на специальном частном поезде. А по прибытии заселись в отель — тоже пятизвёздочный.
Пока система американской сборной работает без сбоев. И мужская, и женская команды выиграли все матчи в группе и сейчас готовятся к четвертьфиналам. Будет ли для Штатов всё так же гладко на стадии плей-офф, узнаем уже скоро.
Виталий Весёлый