Одного отеля было мало — и взяли второй. На время ОИ игроки США живут в доме за $ 15 млн

Сборная США на Олимпиаде-2024: траты национальной команды, на пребывание американцы потратили $ 15 млн, зарплаты в НБА | Источник: Getty Images

Олимпийские игры 2024 года приютили в Париже более 10 000 спортсменов со всех уголков земного шара. В период с 26 июля по 11 августа домом для лучших атлетов мира стала Олимпийская деревня, которая была построена специально к Играм на участке площадью 52 га к северу от французской столицы. Однако не все участники соревнований выбрали деревню в качестве места проживания на время состязаний. Особняком стоят американские баскетболисты, решившие остановиться в роскошном отеле, местоположение которого до сих пор хранится в строжайшем секрете. Почему Леброн Джеймс, Стефен Карри, Брианна Стюарт и Сабрина Ионеску не живут вместе со всеми и что же всё-таки известно об их доме на период Олимпиады?

Известно не так много, но есть за что зацепиться. По сведениям Forbes Australia, баскетболисты и мужской, и женской сборных США остановились в пятизвёздочном парижском отеле, на что из бюджета было выделено порядка $ 15 млн. Около 700 номеров для игроков, их семей, членов обслуживающего персонала, менеджеров, представителей НБА и женской НБА. Содержание других американских спортсменов, отправившихся на Игры, обходится куда дешевле. К примеру, гендиректор Федерации фехтования США Фил Эндрюс заявил, что отправка 20 фехтовальщиков в столицу Франции уложилась в бюджет $ 300−400 тысяч.

Но нынешняя ситуация не является какой-то исключительной для американских звёзд баскетбола. Ещё в 1992 году, когда НБА отправила на Олимпиаду первую «Дрим-тим», Федерация баскетбола США решила самостоятельно обеспечивать проживание своих именитых спортсменов. Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и другие игроки с мировым именем жили не в Олимпийской деревне, а в шикарном отеле Барселоны. Решение об остановке в гостинице было принято не на пустом месте. Игроки НБА были одними из самых известных людей в мире спорта, и вопрос безопасности и личного комфорта был поставлен во главу угла.

С тех пор проживание за пределами Олимпийских деревень стало доброй традицией американских баскетбольных сборных. Как правило, спортсмены останавливались в комфортабельных отелях, а несколько раз так и вовсе жили на борту круизных судов (на Олимпиаде 2004 года в Афинах и на Играх 2016-го в Рио-де-Жанейро). Правда, и эти меры помогали не всегда. На Олимпиаде 2008 года в Пекине тысячи болельщиков регулярно выстраивались в очередь возле отеля сборной США, чтобы мельком увидеть Коби Брайанта. «Честно говоря, это немного ошеломляет и смущает. Я просто пытаюсь слиться с толпой, опустить голову».

На Олимпиаду в Париже США привезли своих самых звёздных баскетболистов. Если взять всех игроков мужской сборной, то в следующем сезоне только по контрактам с клубами они заработают более $ 500 млн. В общей же сложности за время профессиональной карьеры к настоящему моменту они подписали соглашения на сумму порядка $ 4,7 млрд. По данным МВФ от 2023 года, номинальный ВВП целого государства Южный Судан, чья национальная команда американцев, кстати, перед Играми чуть не победила, был на отметке 7,3 млрд.

Но не только о комфорте или безопасности идёт речь в случае с американскими баскетболистами. Игроки могут не подстраиваться под существующие правила Олимпийской деревни, а составлять свой график свободно. К тому же доступ в Олимпийскую деревню имеют не все, а посетить отель с игроками их осведомлённые приятели могут свободно. Ну и главное — Федерация баскетбола США, которая всё это финансирует, может себе такое позволить. За последние четыре года этот орган получил доход в размере около $ 78 млн — и почти половина от этой суммы ему досталась от сотрудничества с НБА. Огромные деньги, на которые можно снять не один отель, а целых два. И именно так баскетбольная федерация США и поступила! Как известно, матчи группового этапа олимпийского турнира проводились в Лилле. Игроки в этот город добирались из Парижа на специальном частном поезде. А по прибытии заселись в отель — тоже пятизвёздочный.

Пока система американской сборной работает без сбоев. И мужская, и женская команды выиграли все матчи в группе и сейчас готовятся к четвертьфиналам. Будет ли для Штатов всё так же гладко на стадии плей-офф, узнаем уже скоро.