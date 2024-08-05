ПКР подал заявки на участие 92 спортсменов в Паралимпиаде-2024
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в оргкомитет Игр в Париже спортивные заявки на 92 спортсменов. Об этом сообщает официальный сайт комитета.
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в оргкомитет Игр в Париже спортивные заявки на 92 спортсменов. Об этом сообщает официальный сайт комитета.
В парижской Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису и по два в триатлоне и тхэквондо. В состав российской команды вошли 46 чемпионов и призеров Паралимпийских игр, более 50 заслуженных мастеров спорта.
Российские паралимпийцы будут выступать в качестве нейтральных Паралимпийских атлетов (NPA). Им запрещено принимать участие в церемониях открытия и закрытия Игр. Они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах.
Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. На Паралимпиаде будут разыграны 549 комплектов медалей в 22 видах спорта.