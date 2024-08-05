Казахстанский борец преподнес сенсацию на Олимпиаде-2024

Источник: Сали Сабиров

Сыздыков, выступающий в весовой категории до 130 килограммов, в ⅛ финала встретился с бронзовым призером ЧМ-2022 и победителем чемпионата Европы (2018, 2019, 2020) Алином Алексусом Чурариу из Румынии.

Казахстанский борец первым вышел вперед, но конкуренту удалось сравнять счет. В заключительной стадии схватки Алимхану удалось получить еще два балла и он одержал сенсационную победу со счетом 3:1.

Отметим, что в рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) Чурариу идет на восьмом месте, а Сыздыков занимает лишь 53-е.