Мощь Бразилии и слёзы Японии. Кто сыграет в ¼ финала Олимпиады в женском волейболе

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
21
17
14
2США
19
29
27
3Австралия
13
11
8
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Скалолазание
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Брейк-данс
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Женщины. Финал
Ноеми Фокс
Анжели Хуг
Кимберли Вудс
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Мужчины. Финал
Финн Батчер
Джозеф Кларк
Ноа Хегге
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Кунлавут Витидсарн
Виктор Аксельсен
Результаты
Стрельба
Скит. Командный зачет. Микст. Финал
Италия
США
Китай
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Цзии Чжиа
Сен Лакшья
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Симона Байлз
Джордан Чайлз
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Анхель Барахас
Тан Чиа-Хун
Чжан Бохен
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Элис Д`Амато
Чжу Якинь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Мужчины. Финал
Зу Джинкуань
Илья Ковтун
Шинносуке Ока
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Ан Сеюн
Хе Бинь Джао
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Ли Юэхун
Чо Ен Чжэ
Ван Синьцзе
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ноа Лайлз
Кишейн Томпсон
Фред Керли
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Итан Кацберг
Бенце Халаш
Михаил Кохан
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Италия
Япония
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Ярослава Магучих
Никола Олислэгерс
Элеонор Паттерсон
Ирина Геращенко
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
20:00скороШест. Мужчины. Финал
Серфинг. Мужчины. 1/2 финала
20:00скороАлонсо КорреаКаули Вааст
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороГруппы. Женщины. Техническая программа
Серфинг. Мужчины. 1/2 финала
20:36скороГабриэл МединаДжек Робинсон
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
21:00скороБельгияИспания
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороСловенияФранция
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
21:00скороБразилияКорея
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороКанадаГермания
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороГонконгШвеция
Водное поло. Мужчины. Группа B
21:05скороФранцияИспания
Серфинг. Женщины. 1/2 финала
21:12скороКэролайн МарксЙоханн Дефай
Легкая атлетика. Женщины
21:30скороДиск. Женщины. Финал
Серфинг. Женщины. 1/2 финала
21:48скороТатьяна Вестон-УэббБриса Хеннеси
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
22:00скороСШАБразилия
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
22:00скороАна Патрасия Рамос / Эдуарда ЛисбоаАкико Хасэгава / Мики Исии
Баскетбол 3x3. Женщины. Матч за 3-е место
22:00скороКанадаСША
Футбол. Мужчины. 1/2 финала
22:00скороФранция (олимп.)Египет (олимп.)
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
22:00скороЖоломан ШаршенбековКенихиро Фумита
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
22:10скороРи Се УнгЦао Лигуо
Легкая атлетика. Женщины
22:10скоро5000 м. Женщины. Финал
19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Мощь Бразилии и слёзы Японии. Кто сыграет в ¼ финала Олимпиады в женском волейболе

Южноамериканки без осечек преодолели групповой этап.

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Олимпиада-2024, волейбол, женщины, кто с кем сыграет в ¼ финала, расписание матчей | Источник: volleyballworld.com

Все участники женского волейбольного четвертьфинала Олимпийских игр заняли свои места. Теперь начинается самое интересное — матчи на вылет, где цена ошибки — это билет домой.

Группа А — результативность тура

Матч Китая и Сербии подарил зрителям настоящий ремейк финала ОИ-2016. Только в Рио команды боролись за золото, а в Париже это была пока лишь игра за выгодную позицию в группе. Но сценарий тем не менее повторился: сербкам удалось забрать первый сет, зато потом три партии остались за азиатской сборной.

Но нельзя не отметить игру лидера Сербии Тияны Бошкович, которая отработала за всех нападающих своей сборной. Диагональная наколотила 39 очков, но даже такой результативности оказалось мало для победы против хорошо организованной игры Китая. А доигровщицы, которых насчитывалось пять, смогли добить лишь 13 мячей на всех.

При равной атаке (14:14) в первом сете сербкам удалось забрать партию благодаря подаче (4:1) и ошибкам азиаток. В стартовом отрезке ещё не так прослеживался провал крайних нападающих Сербии, потому что их неудачи нивелировали удары Бошкович (девять очков из 14 командных было на счету Тияны). А дальше даже мастерство Майи Огненович и вывод нападающих на одиночный блок никак не меняли катастрофического положения дел, игра рассыпалась как карточный домик. Как ни старался Джованни Гвидетти массовыми заменами крайних найти подмогу для своего лидера, результат оставался прежним. У Китая были варианты, у Сербии — один читаемый — Бошкович, на которую сразу же смещался хорошо организованный блок.

В третьем сете вместо Тин Чжу, получившей повреждение после столкновения с рекламным щитом, вышла У Мэнцзе. Но даже такая существенная потеря для китайской команды никак не сказалась на игре. Азиатские волейболистки работали как один слаженный организм, в то время как у сербок был явный перекос в одну зону.

Усилиями всё той же Бошкович Сербия ещё пыталась перевести матч в пятую партию. Но Китай, у которого с доигровщицами всё было в полном порядке, вырвал победу и оформил себе первое место в группе.

Сербки проиграли два матча в упорных концовках и заняли третью строчку, пропустив вперёд не только китайскую сборную, но и команду США. И пока с такими показателями доигровщиц перспективы сербской команды выглядят грустно.

Американки хоть и одержали верх в трёх партиях, но лёгкой эту победу точно нельзя было назвать. По турнирному раскладу подопечным Карча Кирая достаточно было даже одной выигранной партии, чтобы пройти дальше. Только за эту партию, как, впрочем, и за весь матч пришлось изрядно потрудиться. Хозяйки площадки показали, пожалуй, лучшую свою игру. И даже были близки, чтобы забрать первые два сета у действующих чемпионок, но чуть-чуть не дожали соперниц. Сказался опыт американок.

Сборная США свою путёвку в четвертьфинал получила, но такая игра, несомненно, добавит пищи для размышления главному наставнику «звёздно-полосатых» перед матчами на вылет. Для Франции выступление на домашней Олимпиаде завершилось.

Группа В — огорчение тура

Чуда не произошло. Серебряные призёры Лиги наций — сборная Японии — покидают турнир. В отличие от мужской команды, которая буквально запрыгнула в уходящий вагон четвертьфинального поезда, у женской так и не получилось блеснуть на Олимпиаде.

Пройти в четвертьфинал не помогла даже победа над сборной Кении. У азиаток ещё была призрачная надежда на удачный исход, но она улетучилась после первой же выигранной партии американских волейболисток в матче с Францией. Грусти японским болельщикам добавляет ещё и решение, которое приняла лидер команды Сарина Нисида. Доигровщица объявила о завершении карьеры. В последнем своём матче Сарина стала самым результативным игроком, набрав 16 очков.

Бразилия спокойно сделала своё дело и переиграла ещё одного своего обидчика по Лиге наций — сборную Польши. Командам удалось накалить атмосферу «Порт де Версаль» лишь во втором сете, где команда Стефано Лаварини совершила камбэк и отыгралась со счёта 19:24. Партия длилась 43 минуты и завершилась, когда на табло горели цифры 38:36 в пользу Бразилии. У «бяло-червоных» классно вошли в игру центральная Клаудия Алагерска, прихватившая основных нападающих Бразилии, и Мартина Чирняньска, которая вместе с Магдаленой Стысяк составила мощную конкуренцию в нападении Габи и Розамарии. Южноамериканкам понадобилось 11 попыток, чтоб забрать сет. Заключительный отрезок снял все вопросы о победителе матча.

С тремя сухими победами Бразилия обеспечила не только первую строчку в группе, но и в общей сетке четвертьфиналистов. Польша отправилась в плей-офф со второго места в квартете.

Группа С — решающий матч тура

Встреча Нидерландов с Доминиканской Республикой стала определяющей в распределении третьих мест, которые претендовали на выход в четвертьфинал. Нидерландские волейболистки бодро провели первый отрезок матча, нейтрализовав основных забойщиц Мартинес и Гонсалес. Оставалось только удержать инициативу, но «оранжевые» дрогнули в середине второй партии. А всему причиной стали результативные атаки Йонкайры Пеньи, которые сменяли не менее острые удары в центре сетки от Хинейри Мартинес.

Главный тренер сборной Нидерландов испробовал всё: замена, перерывы, чтоб хоть как-то сбить темп соперниц, но ничего не сработало. Блокирующие Доминиканской Республики предугадывали все направления передач связующей Бритт Бонгартс и успевали выстроить плотную стену из рук, которая если не закрывала наглухо, то помогала смягчить бо́льшую часть ударов. Очередным «чехлом» доминиканки записали свою команду в список четвертьфиналистов, а волейболисток сборной Нидерландов отправили досматривать Олимпиаду дома.

Ддоигровщица Пенья и стала лучшей в своей команде с 28 набранными очками, а блокирующая Мартинес показала отличную реализацию в центре — 75%.

Битва за первое место в группе между победителями Лиги наций и действующими чемпионами Европы. С такой громкой вывеской был матч между сборными Италии и Турции. Интриги ещё добавило противостояние лучших диагональных: Паола Эгону против Мелиссы Варгас.

Но борьбы как таковой не получилось. Со стороны турецкой команды так точно. Подопечные Даниэле Сантарелли на протяжении всего матча играли в догонялки. А главная забойщица Варгас, по сравнению с предыдущими встречами, набрала всего 13 очков. Если учесть, что именно кубинка пока тянет всё нападение Турции и делает результат для своей сборной, то с такими скромными показателями лидера и речи не могло быть ни о каком положительном исходе. «Скуадра адзурра» очень уверенно расправилась со своими соперницами в трёх сетах. Таким образом, итальянки завершили групповой этап на первой строчке, проиграв только одну партию. Подопечные Даниэле Сантарелли уступили во всех важных компонентах игры: атака — 32:44, блок — 2:9 и подача — 1:5.

Кто с кем сыграет в четвертьфиналах

Все матчи женского четвертьфинала состоятся во вторник, 6 августа. Пары выглядят следующим образом:

  • 10:00 мск. Китай (третий посев) — Турция (6);
  • 14:00. Бразилия (1) — Доминиканская Республика (8);
  • 18:00. США (4) — Польша (5);
  • 22:00. Италия (2) — Сербия (7).

Борьба будет нешуточная, потому что семь из восьми команд точно претендуют на золото. Доминиканская команда пусть и не выглядит явным фаворитом, без боя точно не сдастся.

В полуфиналах встретятся победитель первого четвертьфинала и сильнейшая команда из четвёртой пары, а лучшая сборная второго матча — с лучшей из третьего.

Елена Коваленко

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