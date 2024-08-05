Роднина: Андреева и Шнайдер завоевали медаль для себя, для страны и для наших болельщиков

"У нас в стране не транслируют Олимпиаду, спортсмены поехали в ограниченных количествах. Все это приводит к падению интереса для всех, поэтому не смотрела Олимпийские игры, но за наших девочек очень рада. Все было в такой борьбе и так неожиданно. Конечно, у нас не могли поехать все спортсмены из-за странных отборов. Но даже в такой сложной ситуации теннисистки смогли выйти в финал, где очень достойно боролись.
А вот решать награждать их в России или нет — будет ОКР. Они будут обращаться к правительству, чтобы наши теннисистки получили премии. Не надо волноваться на этот счет. Я счастлива, что девочки показали себя. Они завоевали медаль для себя, для страны и для наших болельщиков", — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
В финале российские теннисистки, выступавшие в нейтральном статусе, проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.