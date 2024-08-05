Бибосынов сделал заявление после битвы с узбеком на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
21
17
14
2США
19
29
27
3Австралия
13
11
8
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Синхронное плавание
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Женщины. Финал
Ноеми Фокс
Анжели Хуг
Кимберли Вудс
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Мужчины. Финал
Финн Батчер
Джозеф Кларк
Ноа Хегге
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Кунлавут Витидсарн
Виктор Аксельсен
Результаты
Стрельба
Скит. Командный зачет. Микст. Финал
Италия
США
Китай
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Цзии Чжиа
Сен Лакшья
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Симона Байлз
Джордан Чайлз
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Анхель Барахас
Тан Чиа-Хун
Чжан Бохен
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Элис Д`Амато
Чжу Якинь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Мужчины. Финал
Зу Джинкуань
Илья Ковтун
Шинносуке Ока
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Ан Сеюн
Хе Бинь Джао
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Ли Юэхун
Чо Ен Чжэ
Ван Синьцзе
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ноа Лайлз
Кишейн Томпсон
Фред Керли
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Итан Кацберг
Бенце Халаш
Михаил Кохан
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Италия
Япония
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Ярослава Магучих
Никола Олислэгерс
Элеонор Паттерсон
Ирина Геращенко
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Франция
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
20:00скороШест. Мужчины. Финал
Серфинг. Мужчины. 1/2 финала
20:00скороАлонсо КорреаКаули Вааст
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороГруппы. Женщины. Техническая программа
Серфинг. Мужчины. 1/2 финала
20:36скороГабриэл МединаДжек Робинсон
Велоспорт - Трек. Женщины
20:53скороКомандный спринт. Женщины. Заезд за 3-е место
Велоспорт - Трек. Женщины
20:58скороКомандный спринт. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
21:00скороБельгияИспания
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороСловенияФранция
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
21:00скороБразилияКорея
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороКанадаГермания
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороГонконгШвеция
Водное поло. Мужчины. Группа B
21:05скороФранцияИспания
Серфинг. Женщины. 1/2 финала
21:12скороКэролайн МарксЙоханн Дефай
Легкая атлетика. Женщины
21:30скороДиск. Женщины. Финал
Серфинг. Женщины. 1/2 финала
21:48скороТатьяна Вестон-УэббБриса Хеннеси
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
22:00скороСШАБразилия
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
22:00скороАна Патрасия Рамос / Эдуарда ЛисбоаАкико Хасэгава / Мики Исии
Баскетбол 3x3. Женщины. Матч за 3-е место
22:00скороКанадаСША
Футбол. Мужчины. 1/2 финала
22:00скороФранция (олимп.)Египет (олимп.)
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
22:00скороЖоломан ШаршенбековКенихиро Фумита
20:17 (мск), источник: Vesti.kz

Бибосынов сделал заявление после битвы с узбеком на Олимпиаде

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов выступил с заявлением после поражения в четвертьфинале на Олимпиаде-2024, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Сали Сабиров

Свое выступление в Париже Бибосынов (до 51 кг) прекратил после поражения в мегабитве с боксером из Узбекистана Хасанбоем Дусматовым.

"Уважаемые казахстанцы!

Мечта… Цель… Победа…

Когда я завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, я пообещал себе, что на Олимпиаде в Париже обязательно возьму золото и достигну своей цели, поэтому я здесь. Я с нетерпением ждал этих Олимпийских игр. Я хотел подарить своей стране золото. Хотел, чтобы наш флаг развевался в небесах, а наш гимн звучал.

Но все пошло не так, как мы с вами надеялись. Спортсмену, выходящему на ринг, нужна как удача, так и хорошая форма. Я думаю, что был в отличной форме. Возможно, мне не хватило немного удачи. Тем не менее, я бесконечно благодарен Аллаху за то, что судьба дала мне шанс защищать честь Казахстана.

Я благодарю всех, кто поддерживал меня как в победах, так и в поражениях. Спасибо за ваши теплые слова!" — написал Бибосынов в своих соцсетях.

27-летний Бибосынов — бронзовый призер Олимпиады-2020, чемпион мира-2021, также становился третьим на ЧМ в 2019 году. Брал бронзу и серебро на чемпионатах Азии-2021, 2022.

31-летний Дусматов — чемпион Олимпиады-2016, чемпион мира-2023, трехкратный чемпион Азии-2015, 2017, 2022, чемпион Универсиады-2013. Еще был серебряным призером чемпионата мира-2017.

Это шестая потеря для Казахстана в мужской сетке олимпийского турнира. Ранее из борьбы выбыли Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), капитан сборной Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

Лишь Нурбек Оралбай (до 80 кг), выйдя в финал, гарантировал себе как минимум серебро Олимпиады.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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