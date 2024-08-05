Бибосынов сделал заявление после битвы с узбеком на Олимпиаде

Источник: Сали Сабиров

Свое выступление в Париже Бибосынов (до 51 кг) прекратил после поражения в мегабитве с боксером из Узбекистана Хасанбоем Дусматовым.

"Уважаемые казахстанцы!

Мечта… Цель… Победа…

Когда я завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, я пообещал себе, что на Олимпиаде в Париже обязательно возьму золото и достигну своей цели, поэтому я здесь. Я с нетерпением ждал этих Олимпийских игр. Я хотел подарить своей стране золото. Хотел, чтобы наш флаг развевался в небесах, а наш гимн звучал.

Но все пошло не так, как мы с вами надеялись. Спортсмену, выходящему на ринг, нужна как удача, так и хорошая форма. Я думаю, что был в отличной форме. Возможно, мне не хватило немного удачи. Тем не менее, я бесконечно благодарен Аллаху за то, что судьба дала мне шанс защищать честь Казахстана.

Я благодарю всех, кто поддерживал меня как в победах, так и в поражениях. Спасибо за ваши теплые слова!" — написал Бибосынов в своих соцсетях.

27-летний Бибосынов — бронзовый призер Олимпиады-2020, чемпион мира-2021, также становился третьим на ЧМ в 2019 году. Брал бронзу и серебро на чемпионатах Азии-2021, 2022.

31-летний Дусматов — чемпион Олимпиады-2016, чемпион мира-2023, трехкратный чемпион Азии-2015, 2017, 2022, чемпион Универсиады-2013. Еще был серебряным призером чемпионата мира-2017.

Это шестая потеря для Казахстана в мужской сетке олимпийского турнира. Ранее из борьбы выбыли Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), капитан сборной Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).