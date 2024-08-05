Россию чествовали у Эйфелевой башни и вспомнили хорошими словами. Неожиданный поворот на Олимпиаде

65-летний Ненад Лалович точно не стандартный руководитель международной федерации. Бизнесмен югославского разлива, он успел поучиться в Тунисе, Бельгии, Швейцарии, поработать в российском строительстве и владельцем автопроката и турагентства в Хорватии. Человек предприимчивый и неугомонный. Но главное — умело балансирующий между Западом и Востоком. И в исполкоме МОК работает, с Томасом Бахом посидел в Париже в кабинете, где Пьер де Кубертен придумал Олимпиады. Но и приехать в Узбекистан и принять подарки от местных для него не пятно на репутации, а нормальное взаимодействие.

За один олимпийский понедельник в Париже он дважды дал понять МОК, что думает по поводу России несколько в ином ключе относительно руководства комитета.

Нам не хватает россиян

Тем больнее осознавать, что россиян в борьбе на Олимпиаде нет — никого. Даже Шамиля Мамедова, который было согласился один на условия МОК, но оказалось, что забыл о своей травме. Ее он обнаружил через несколько дней молчания и ехать в Париж передумал. Бывает.

Лалович в первый же день соревнований произнес слово «Россия». Сначала провел пресс-конференцию — о которой, впрочем, почти никто не знал, судя по пустоте пресс-центра, когда я в него зашел. Зато со мной на сербском господин Лалович поговорил с удовольствием и выдал базу:

— Всем очень жаль, что на олимпийском турнире по борьбе нет российских спортсменов. Это повлияет на конкуренцию, на зрелищность, на то, как будут смотреть наш вид спорта. Я ожидаю от олимпийского турнира высокого уровня борьбы, но, конечно, нам не хватает здесь топовых россиян. Думаю, мы первый спорт, который вернул россиян на международные соревнования, начали с юниоров, кадетов. Но не на все мы можем повлиять, на новые вводные точно не можем.

Я не ожидал решения России об отказе об Олимпиады, да я бы не очень хотел и говорить, что думал об этом. Решение было не за нами, а за российской федерацией. Мы сделали все что могли, чтобы россияне приехали. Остается только сказать, что мы работаем над тем, чтобы россияне соревновались на турнирах нашей федерации. Тогда уровень борьбы в России будет держаться так же высоко, — говорил Лалович.

Сменам гражданства поставят заслон

Правда, серб предупредил, что скоро такого рассадника россиян в иностранных сборных не будет. На Олимпиаде с два десятка россиян в самых разных сборных, от Киргизии и Бахрейна до Греции и самой Сербии. Первый же, Георгий Тибилов, вышел в дебютной схватке турнире, вел 7:0, но проиграл 7:7 (турок прошел дальше за счет последнего результативного действия). Минут пять сербские тренеры и россиянин препирались с судьями, бегали вокруг мата (мат был наверняка и на площадке), но изменить ничего не сумели. Никакой коррупции и телефонного права от президента федерации.

— В отношении этого будем действовать гораздо более жестко и ограничивать переходы, — предупредил Лалович. — Мы хотим стать внимательнее в этом вопросе. Например, россияне, которые сменили спортивное гражданство, сильно подняли уровень борьбы в своих новых странах и в мире в целом. Но пришло время, чтобы эти страны рассчитывали на себя и воспитывали своих спортсменов. А не только брали их со стороны, — заключил президент UWW.

В заключение 65-летний функционер показал рентген своей руки с лангеткой: «Моя рука состоит из сербских костей и западных технологий». Тоже про умение этого человека совместить Запад и Восток.

Фантом-церемония

Позже, в перерыве первого дня соревнований, Лалович сделал еще более вызывающий жест. Он провел на олимпийском объекте церемонию по включению в Зал славы мировой борьбы новых членов. Среди них оказался дагестанец Мавлет Батиров, двукратный олимпийский чемпион 2004 и 2008 годов. Самого россиянина в Париже не было, как рассказали нам в федерации.

Ну о’кей — на самом деле шатер в честь борьбы был развернут за пределами олимпийского объекта, у Эйфелевой башни. Но понять, где точно он находится, в царящем в Париже многозаборье, оказалось непросто. Сам господин Лалович, встретившийся мне на пути, тоже его расположение не знал. Судя по всему, церемония проходила на закрытой от большинства смертных территории — во всяком случае, никто из прохожих про некий «Дом борьбы» не знал, федерация даже не поставила геометку в соцсетях или на сайте.

Но Батиров, а также француз Стив Гино и канадка Тоня Вербек в Зал включены-таки были. Здорово, что хотя бы в некоторых видах спорта россиян не забывают.