Французские волейболисты победили Германию в четвертьфинале Олимпиады, проиграв две первых партии
Сборная Франции одержала волевую победу над Германией в четвертьфинале мужского турнира по волейболу на Олимпийских играх в Париже.
Сборная Франции одержала волевую победу над Германией в четвертьфинале мужского турнира по волейболу на Олимпийских играх в Париже.
Встреча ¼ финала завершилась в пользу французских волейболистов со счетом 18:25, 26:28, 25:20, 25:21, 15:13.
В полуфинале соревнования французы сыграют против сборной Италии.