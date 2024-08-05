Сметову подарили новый Lexus и квартиру за золото Олимпиады-2024
Олимпийский чемпион казахстанский дзюдоист Елдос Сметов удостоился торжественной встречи в родном Таразе, сообщают Vesti.kz.
Олимпийский чемпион казахстанский дзюдоист Елдос Сметов удостоился торжественной встречи в родном Таразе, сообщают Vesti.kz.
Казахстанец выиграл золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов.
Сообщается, что Сметов на родине получил ключи от Lexus LX600, пятикомнатную квартиру и денежное вознаграждение в 2,6 миллиона тенге.
Его тренер удостоился Hyundai Santa Fe и двухкомнатной квартиры. Вручения подарков состоялось на «Центральном» стадионе Тараза.
Отметим, что на встрече в Алматы Сметову также подарили автомобиль.
Кроме того, он получит 250 тысяч долларов (почти 120 миллионов тенге) за золотую медаль.