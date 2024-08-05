Стало известно, почему задержали финал мужской стометровки. Хулиган рвался на беговые дорожки | Источник: Reuters

Финал забега на сто метров у мужчин получился по-настоящему захватывающим. Судьбу золотой медали решили тысячные доли секунд, а спортсмены после финиша какое-то время ожидали решения судей. Атлетам пришлось ждать несколько минут и до старта спринта, так как один из болельщиков совершил попытку прорваться на дорожки.

Службы безопасности сразу отреагировали

По данным The Mirror, мужчина в футболке с надписью «Свободная Палестина» пытался выскочить на беговые дорожки, где уже находились восемь спринтеров. Сотрудники службы безопасности задержали активиста неподалеку от них и увели за пределы стадиона. Возможно, из-за этого задержали старт забега, финалисты несколько минут непонимающе стояли на старте.

По информации Franceinfo, задержанным оказался 24-летний австралиец. Источник сообщил, что этот самый персонаж в прошлом году в Индии приостановил финал чемпионата мира по крикету, осуществляя другую акцию протеста в поддержку Палестины.

«В финале на дистанции 100 метров была попытка вторжения, — рассказал президент Олимпийского организационного комитета Тони Эстанге. — Службы безопасности сразу отреагировали. Люди подготовлены, они профессионалы. Полиция проделывает замечательную работу».

Толпа становилась все более возбужденной

О произошедшем спросили и выигравшего забег американца Ноа Лайлса. Однако спортсмен думал только о старте и не заметил, чтобы кто-либо пытался прорваться на беговые дорожки. «Я не видел, чтобы кто-то пытался выйти на поле. Но я не буду врать, мне было интересно, чего мы ждем. Тем временем толпа постоянно становилась все более и более возбужденной», — рассказал олимпийский чемпион.

27-летний Лайлс завоевал первое в карьере олимпийское золото — на прошлой Олимпиаде он выиграл бронзу на дистанции 200 метров. Ноа является рекордсменом США в беге на этой дистанции. В финале парижских Игр он опередил ямайца Кишане Томпсона на пять тысячных долей секунды — 9,784 против 9,789. После окончания забега судьи некоторое время изучали фотофиниш и лишь потом озвучили результаты.