Алжирская боксерша Хелиф — о гендерном скандале на ОИ: «Итальянская соперница хорошо знает меня много лет»

1 августа на боксерском турнире на Играх-2024 Карини отказалась драться с Хелиф через 46 секунд после начала боя. Она заявила, что ее «никогда не били так сильно», и расплакалась, что привело к травле Хелиф в СМИ и соцсетях. Алжирку назвали мужчиной из-за специфичных результатов ДНК-теста в 2023 году, которые не были подтверждены никем, кроме Международной боксерской ассоциацией. Олимпийский статус этой организации был отозван летом 2023-го, а в самом МОК считают проведенное тестирование непрозрачным.

«Итальянская боксерша хорошо знает меня уже много лет. Я давно приезжаю в Италию в город Ассизи на тренировочные сборы. Большинство моих сборов проходило в Италии. Там тренеры знают меня с юности, когда я попала в сборную. Я тренировалась с ними. Итальянская боксерша знает меня лично и знает хорошо, у меня были тренировочные занятия с ней на рингах в Ассизи. Они воспользовались кампанией в СМИ, чтобы повлиять на меня. Но я буду работать, чтобы достичь своей цели», — цитирует Хелиф Guardian со ссылкой на SNTV.